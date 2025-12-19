Unapređenje saradnje Srbije i Francuske u primeni superkompjutera i razvoju veštačke inteligencije

Ambasadorka Francuske Florens Ferari i predstavnici francuske kompanije Bull SAS su danas s direktorom Kancelarije Vlade Srbije za IT i eUpravu Mihailom Jovanovićem razgovarali o daljem unapređenju saradnje u primeni superkompjutera i razvoju veštačke inteligencije.

Kancelarija je saopštila da je Vlada Srbije usvojila potrebna dokumenta, tako da se ratifikacija međudržavnog sporazuma o tome očekuje na prolećnoj sednici Narodne skupštine Srbije.

Jovanović je podsetio da je komercijalni predugovor za kupovinu novog superkompjutera i razvoj veštačke inteligencije potpisan u aprilu i ocenio da je današnji sastanak važan za njegovo sprovođenje i definisanje narednih faza saradnje u toj oblasti.

Kroz taj ugovor vrednosti 50 miliona evra, Srbija 2026. godini nastavlja da ulaže u proširenje i unapređenje superkompjutera i primenu veštačke inteligencije u raznim sektorima.

Rezultat će biti sistem koji će omogućiti da Srbija krajem 2026. i početkom 2027. postane vlasnik najvećeg klastera superkompjutera u Jugoistočnoj Evropi, namenjenog razvoju rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji što će ubrzati njenu primenu, rekao je Jovanović.

Kazao je da superkompjuter sa softverom i „modelima generativne veštačke inteligencije Mistral“ iznosi investiciju od 36 miliona evra, dok se 14 miliona evra ulaže u projekte i razvoj usluga koji se baziraju na primeni veštačke inteligencije u zdravstvu, elektronskoj upravi, energetici i transportu.

Radi primene tog projekta Kancelarija će uz pomoć kompanije Bull SaS uspostaviti centar kompetencija za razvoj i primenu veštačke inteligencije.

Jovanović je najavio da će Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu početkom 2026. godine uputiti javni poziv svim organima javne uprave, uključujući ministarstva, organe u sastavu ministarstva i jedinice lokalne samouprave da prijave konkretne probleme u svom radu da bi se zajedno sa stručnjacima Kancelarije, predstavnicima institucija i partnerske kompanije napravili predlozi rešenja zasnovani na primeni veštačke inteligencije.

To će, kako je rekao, doprineti efikasnijem funkcionisanju javne uprave i unapređenju kvaliteta usluga za građane.

Ambasadorka Florans Ferari je izjavila da je veštačka inteligencija ključna oblast u kojoj Francuska želi da sarađuje sa Srbijom i istakla da će novi superkompjuter značajno unaprediti kapacitete Srbije u oblasti veštačke inteligencije i inovacija i doprineti jačanju ukupnih kapaciteta Evropske unije.

Zamenik direktora kompanije Bull SAS Aleksander Žui je rekao da će ona biti zadužena za isporuku novog superkompjutera koji će biti najveći u Srbiji, kao i za razvoj zajedničkog centra za veštačku inteligenciju u saradnji sa Kancelarijom za IT.

Ova nadogradnja se realizuje u skladu sa Programom „Skok u budućnost – Srbija 2027“ i planovima za dalju modernizaciju, digitalizaciju i primenu veštačke inteligencije.,

Ona se bazira na 640 nVidia superčipova (GraceHopper) u 160 računarskih čvorova, velikom prostoru za skladištenje podataka od 2.5PB, novim softverima za krajnje korisnike (Jarvice AI), mogućnost korišćenja Mistral AI velikog jezičkog modela, kao i najmodernije mrežne tehnologije ( NDR).

U okviru Državnog data centra u Kragujevcu je projektovana posebna prostorija koja će imati dve tehnologije vodenog hlađenja, gde će biti smeštena oba superkompjutera povezana u jednu celinu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com