Usred negodovanja protiv ChatGPT-a, neki nastavnici pozivaju veštaču inteligenciju na čas

Pod fluorescentnim svetlima učionice petog razreda u Leksingtonu, u Kentakiju, SAD, Doni Pirsi je uputio svoja 23 učenika da pokušaju da nadmudre „robota“ koji je ispisivao zadatke.

„Robot“ je novi alat za veštačku inteligenciju ČetGPT (ChatGPT) koji može da u roku od nekoliko sekundi generiše sve – od eseja i haiku poezije, do seminarskih radova. Ta tehnologija je uspaničila nastavnike i navela školske vlasti da blokiraju pristup sajtu. Ali Pirsi ima drugačiji stav prihvatajući je kao nastavno sredstvo, i kaže da je njegov posao da pripremi učenike za svet u kojem će biti potrebno poznavanje veštačke inteligencije (AI).

„Ovo je budućnost“, rekao je Pirsi, koji opisuje ČetGPT samo kao najnoviju tehnologiju s kojom se sreće za svojih 17 godina nastavničog staža, mada je ta tehnologija izazvala zabrinutost zbog mogućnosti djačkog varanja. Kalkulator, automatska provera pravopisa, Gugl, Vikipedija, Jutjub. Sada svi njegovi učenici imaju „Chromebook“ na lupama. „Kao edukatori, još nismo smislili najbolji način za korišćenje veštačke inteligencije. Ali ona dolazi, hteli mi to ili ne“.

Jedna vežba u njegovom razredu suprotstavila je učenike s mašinom u živoj, interaktivnoj igri pisanja. Pirsi je zamolio đake da „nađu bota“: „Svaki učenik je imao zadatak da pročita tekst o bokserskom šampionu i ikoni Kentakija Muhamedu Aliju, a zatim da pokuša da shvati šta je napisao bot za ćaskanje“.

Na nivou osnovne škole, Pirsi je manje zabrinut zbog đačkog varanja i plagiranja nego profesori u srednjoj školi. Njegove školske vlasti su blokirale pristup učenika ČetGPT-u, a omogućile pristup nastavnicima. Mnogi prosvetni radnici širom zemlje kažu da je prosvetnim vlastima potrebno vreme da procene i shvate čet-bot, ali takođe priznaju beskorisnost zabrane koju mogu da zaobiđu đaci iole upućeni u tehnologiju.

„Da budem potpuno iskren, da li bih voleo da to nije izmišljeno? Da! Ali desilo se“, rekao je Stiv Darlou, nastavnik tehnologije u školama okruga Santa Rosa na Floridi, koji je blokirao aplikaciju na uređajima i mrežama koje imaju škole.

On vidi pojavu AI platformi kao „prevratničku i remetilačku“ za obrazovanje. On predviđa da će nastavnici tražiti od ČetGPT-a da napravi „umesto njih neverovatne nastavne planove“ ili čak da im bude pomoć pri ocenjivanju đačkih radova. „Znam da je to pridikovanje, ali ovo je prava promena igre. A, opet, imaćete prednost u životu, poslu i obrazovanju ako to koristite“.

ČetGPT je od pokretanja u novembru brzo postigao svetski uspeh, a rivalske kompanije, uključujući Google, utrkuju se da izdaju sopstvene verzije četbota sa veštačkom inteligencijom.

Tema platformi veštačke inteligencije i kako škole treba da reaguju, privukla je prošlog meseca stotine nastavnika na konferenciju o tehnologiji budućnosti obrazovanja u Nju Orleansu, gde je oduševljena nastavnica matematike u Teksasu Heder Brantli održala govor o „Magiji pisanja pomoću veštačke inteligencije za sve predmete“.

Brantli je rekla da je zadivljena sposobnošću ČetGPT-a da njene lekcije matematike u šestom razredu učini kreativnijim i primenljivijim u svakodnevnom životu.

„Koristim ČetGPT da poboljšam sve svoje lekcije“, rekla je ona u intervjuu. Platforma je blokirana za učenike, ali je otvorena za nastavnike u njenoj školi, White Oak Intermediate. „Uzmite bilo koju lekciju koju radite i recite programu: ‘Daj mi primer iz stvarnog sveta’ i dobićete primere od danas, a ne od pre 20 godina kada su napisani udžbenici koje koristimo“.

Za lekciju o nagibu, Četbot je predložio učenicima da naprave rampe od kartona i drugih predmeta koji se nalaze u učionici, a zatim izmere nagib. Za podučavanje o površini, Četbot je primetio da će učenici šestog razreda videti kako se taj koncept primenjuje na stvarni život kada umotavaju poklone ili prave kartonsku kutiju, rekao je Brantli.

Ona apeluje na školske vlasti da obuče osoblje da koristi platformu AI za podsticanje kreativnosti učenika i veštine rešavanja problema. „Imamo priliku da uputimo naše učenike u sledeću veliku stvar koja će biti deo čitavog njihovog života. Nemojmo to sprečavati i isključivati ih“.

Učenici u Pirsijevom odeljenju rekli su da novine u radu sa Četbotom čine učenje zabavnim.

Posle nekoliko rundi „Nađi bota“, Pirsi je pitao svoj razred koje veštine im je to pomoglo da usavrše. Ruke su se podigle. „Kako pravilno rezimirati i pravilno pisati reči velikim slovom i koristiti zareze“, rekao je jedan đak. Usledila je živa diskusija o važnosti razvijanja „glasa koji piše“ i o tome kako nekim rečenicama Četbot-a nedostaje živost ili su zvučale neujednačeno.

Trevor Džejms Medli, 11 godina, smatra da rečenice koje su napisali đaci, „imaju malo više osećaja. Više kičme. Više ukusa“.

Zatim se razred okrenuo pisanju pozorišnog komada. Učenici su se podelili u grupe i koristeći olovke i papir opisali likove kratke predstave sa tri scene uz zaplet s problemom koji treba rešiti.

Pirsi je te detalje uneo na ČetGPT, zajedno sa uputstvima za postavljanje scena u učionici petog razreda i dodavanjem iznenađenja. Red po red, program je generisao potpuno formiran scenario koji su učenici uređivali, nakratko uvežbavali, a zatim izveli kao predstavu.

Jedna je bila o razrednom računaru koji beži, a učenici idu u lov da ga nađu. Kreatori predstave su se kikotali nad neočekivanim obrtima zapleta koje je Četbot uveo, uključujući slanje učenika u avanturu putovanja kroz vreme.

„Pre svega, bila sam impresionirana“, rekla je Olivija Laksi, 10 godina, jedna od protagonistkinja. Svidelo joj se kako je Četbot došao do kreativnih ideja. Ali takođe joj se dopalo kako ih je nastavnik Pirsi pozvao da izmene sve fraze ili uputstva Četbota koja im se ne dopadaju. „Četbot je od pomoći u smislu da vam daje početnu tačku. To je dobar izvor ideja“.

Ona i njena drugarica iz razreda Ketrin Mekormik, 10 godina, rekle su da vide prednosti i nedostatke rada sa čet-botovima. Ti programi mogu pomoći učenicima da se snađu u poglavljima teksta i pomognu onima koji imaju problema da napišu svoje misli. Uz to nema ograničenja za kreativnost koju program može dodati u školski rad.

Izgledalo je da učenici petog razreda nisu svesni uzbuđenja ili kontroverze oko ČetGPT-a. Za tu decu koja će odrastati kao prvi korisnici veštačke inteligencije na svetu, njihov pristup je jednostavan: koriste ga za predloge, ali deca obavljaju svoj posao.

„Ne bi se trebalo oslanjati samo na to“, kaže učenica Mekormik. „Ne naučiš ništa ako upišeš šta želiš, a onda ti to da odgovor“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.