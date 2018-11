Večeras SPEKTAKL: na Mars sleće sonda, čeka je „7 minuta užasa“ (video, foto)

Večeras bi na Mars trebalo da sleti sonda InSight, javlja BBC.

What's the sound of a touchdown on Mars? After Monday’s #MarsLanding, @NASAInSight will essentially yell, "I made it!" Seven minutes later, the spacecraft says it again — but a little louder and clearer. Discover how we'll monitor the lander's signals: https://t.co/9r8VYpHwuk pic.twitter.com/QptZyb75xU — NASA (@NASA) November 26, 2018

We’re getting ready for a #MarsLanding! Once it lands on Nov. 26, @NASAInSight will be the first spacecraft to take the Red Planet’s vital signs and study its deep interior, giving us insight (get it?) into how rocky planets form. Discover more: https://t.co/MOugihOJqp pic.twitter.com/xdFmoXG8SL — NASA (@NASA) November 25, 2018

Sonda InSight opremljena je nizom instrumenata kojima će moći da kopa i istražuje tlo Marsa. Senzore će moći da zabije i do 5 metara u dubinu Crvene planete. Tako će moći da istraži sastav tla, geodetsku aktivnost, meri temperaturu i slično.

Inner Mars – we're about to learn a lot about how planets work. Good luck with today's landing, @NASA! https://t.co/3ZZQiVqEEM @NASAInSight pic.twitter.com/2g5xollDYU — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) November 26, 2018

Sedam minuta užasa

Sonda bi večeras u 20.53 (19:53 GMT) trebalo da pošalje signal i potvrdi uspešno spuštanje.

NASA's InSight lander: What can Mars teach us about our planet? https://t.co/eoSKRlKTYq pic.twitter.com/c4xmd8wNhq — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 26, 2018

Kao i prilikom prethodnih misija, sondu čeka „sedam minuta užasa“. U tom periodu sonda treba da uspori s velike brzine na prosečnu brzinu hoda i da se lagano spusti na površinu Marsa.

Tokom „sedam minuta užasa“ mnogo toga može poći po zlu.