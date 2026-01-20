Velika Britanija razmatra zabranu društvenih mreža za tinejdžere po ugledu na Australiju

Britanska vlada saopštila je da će razmotriti zabranu korišćenja društvenih mreža za tinejdžere dok pooštrava zakone koji bi trebalo da zaštite decu od sadržaja na internetu i prekomernog vremena provedenog ispred ekrana.

Vlada je saopštila da će se konsultovati sa roditeljima, mladima i drugim zainteresovanim stranama o bezbednom korišćenju tehnologije s obzirom na sve veću zabrinutosti da su deca izložena neregulisanom sadržaju na društvenim mrežama.

„Kao što sam jasno rekao, nijedna opcija nije isključena, ni razmatranje do kog uzrasta bi deca trebalo da mogu da pristupe društvenim mrežama“, napisao je premijer Kir Starmer na platformi Substack.

On je naveo da se razmatra i da li su potrebna ograničenja koja se odnose na beskonačno skrolovanja i stimulisanje redovnog korišćenja u aplikacijama.

Australiju je donela zakon kojim se deci mlađoj od 16 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama.

Više od 60 poslanika Starmerove Laburističke partije pisalo je premijeru pozivajući vladu da u Velikoj Britaniji uvede zabranu po ugledu na Australiju.

Zvaničnici britanske vlade će otputovati u Australiju kako bi se upoznali sa merama tamošnjih vlasti.

(Beta)

