Veštačka inteligencija: Gugl će investirati 40 milijardi dolara u Teksas

Kompanija Gugl (Google) saopštila je da će do 2027. godine investirati 40 milijardi dolara u Teksas kako bi izgradio novu infrastrukturu za „dematerijalizovanu informatiku“ (Cloud) i veštačku inteligenciju (AI).

Zahvaljujući pristupu obilnoj električnoj energiji i povoljnim propisima, Teksas je atraktivan za razvoj energetski intenzivnih centara za obradu i skladištenje podataka.

Finansiranjem novih takvih centara u severnom delu te države, piše u saopštenju Gugla, „ojačaće se više od 15 godina prisustva Gugla u Teksasu“.

„Naša najnovija investicija u Teksasu nije samo u podršci radnoj snazi i infrastrukturi te države, već i u osiguravanju da SAD održavaju tehnološku osnovu neophodnu da bi ostale na čelu AI na globalnom nivou“, ocenio je američki tehnološki gigant.

Firma Open AI, tvorac ChatGPT-a, ove godine je preuzela jednu od najambicioznijih obaveza, planirajući izgradnju novog „data-centra“ u Abilinu, u srcu Teksasa, kao deo ogromnog projekta „Stargate“ od 500 milijardi dolara sa konzorcijumom u kojem su Softbank, Orakl (Oracle), Majkrosoft (Microsoft) i Nvidiju (Nvidia)

Meta koja poseduje Fejsbuk (Facebook), Instagram i Votsap (WhatsApp) je takođe investirala milijarde u Teksas. Tesla i Orakl su tamo premestili svoja sedišta. Južnokorejski Samsung treba u Teksasu da izgradi fabriku poluprovodnika za 17 milijardi dolara.

Međutim, energetske potrebe ovih tehnoloških giganata ponovo pokreću zabrinutost za stabilnost električne mreže, posebno odkad su zimske oluje 2021. godine izazvale velike prekide u snabdevanju strujom.

Gugl je naveo da je formirao fond od 30 miliona dolara za podršku energetici Teksasa i obavezao se da će dograditi elektroenergetsku mrežu Teksasa.

