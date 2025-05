Veštačka inteligencija otkrila: Pre 22 godine oskrnavljena legendarna pesma Bitlsa

Softveri uznapredovali korišćenjem veštačke inteligencije (AI) izazvali su mnogo negodovanja u umetničkom svetu zbog mogućnosti neumerene i nepotrebne eksploatacije, ali ponekad omogućavaju i efikasno otkrivanje prevara i zabluda iz vremena kada su analize bile mnogo teže i sporije, što je pokazao i nedavno dokazan slučaj besmislenog „ulepšavanja“ jedne pesme Bitlsa, obavljen i objavljen 2003. godine.

Fil Henli (Henley), engleski gitarista, pevač i jutjuber, poznat po tome što je razotkrio čitav niz prevarantske upotrebe AI programa na koncertima najvećih zvezda pop muzike, sada je došao do šokantnog otkrića da je jedna od najpoznatijih pesama Bitlsa (The Beatles) Dugi, krivudavi put (The Long and Winding Road) „ulepšavana“ softverskim menjanjem vokala Pola Makartnija (Paul McCartney).

Da bi stvar bila još crnja, to je učinjeno za album „Let it Be… Naked“, verziju poslednjeg albuma Bitlsa, koja je trebalo da pokaže nešto sasvim suprotno, kako bi ta ploča zvučala „ogoljeno“, bez preterivanja u produkcionim poslovima, koje je onomad 1970. godine nametnuo Fil Spektor kao producent.

Softversko „poboljšanje“ Makartnijevog vokala je izvedeno korekcijom visine tona (pitch correction), dok je instrumentalni deo sveden na minimum, što su u zluradim komentarima Filovi pratioci nazvali „efektom baba-devojke“ i „lošom muzičkom plastičnom hirurgijom“, kojom je „bolja“ verzija pesme zapravo ispala mnogo gore od prvobitne.

Prepoznatljiv vokal Makartnija, praktično je osakaćen intervencijama, pa je i pored savršenog tonaliteta, ostao bez njegovog karakterističnog vibrata, a na nekim delovima zvuči izuzetno neprirodno, ledeno kompjuterski.

„Kome je i zašto palo na pamet da ovo radi“, zapitao se Fil u video prilogu, u kojem je, zahvaljujući AI softveru izdvojio samo vokale sa originalne i „plastične“ verzije pa ih tako upoređivao.

Pratioci njegovog jutjub kanala „Wings of Pegasus“, na kojem analizira audio i video materijale, zatražili su od Henlija da „učini pravu stvar“ i izmiksa „golu“ verziju pesme, sa „golim“ (originalnim) vokalom Pola Makartnija, da bi svi čuli kako bi to zapravo trebalo da zvuči, ali je on to smeo da učini samo na kratkim segmentima pesme, kako ne bi ušao u sukob sa nosiocima autorskih prava.

Fil je od svojih pratilaca, u narednom videu, zatražio da se masovno obrate samom Makartniju i vlasnicima prava na pesmu kako bi nepravda (i neukus) bili ispravljeni spajanjem originalne muzike i originalnog vokala.

Utešno je u čitavoj priči što se „plastificirana“ verzija pesme neće naći u zbirci od 14 longplejki (box set) koja će biti objavljena 18. jula, kao komplet učinka Bitlsa u mono verziji. Naime, ni album Let it be, a ni pesma Long and winding road, ne nalaze se na ovom reprezentativnom izdanju, koje je uprkos ceni (420 funti ili 520 evra) rasprodato u pretprodaji, za manje od 10 dana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com