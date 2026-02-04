Vlasnik Iks-a vređao premijera Španije koji bi da deci zabrani pristup društvenim mrežama

Vlasnik platforme Iks (X), američki milijarder Ilon Mask (Elon Musk) vređao je na svojoj drušvenoj mreži premijera Španije Pedra Sančesa (Sanchez) jer je predložio da se mlađima od 16 godina u Španiji zabrani pristup društvenim mrežama, preneo je danas Juronjuz (Euronews).

Mask je napisao da je „prljavi Sančes tiranin i izdajica španskog naroda“.

Sančes je u utorak rekao da se Španija pridružuje evropskim državama koje je nazvao „Koalicijom digitalno voljnih“ koje bi koordinisale i sprovele tu opštu regulaciju. Koalicija će održati svoj prvi sastanak u narednim danima, dodao je on. Nije rekao koje države čine ovu grupu.

„Znamo da je ovo bitka koja daleko prelazi granice svake zemlje“, rekao je Sančes.

Najavio je da će u Španiji takođe sledeće nedelje biti predložen zakon koji će omogućiti kažnjavanje rukovodilaca društvenih mreža za ilegalni sadržaj i govor mržnje, kao i kriminalizovati manipulaciju algoritmima i širenje ilegalnog sadržaja, rekao je Sančes.

Među merama koje je predložio je sistem za praćenje govora mržnje na internetu, dok bi platforme bile obavezane da uvedu sisteme za verifikaciju starosti korisnika.

Australija je prva zabranila društvene mreže za decu mlađu od 16 godina, a to razmatraju i Velika Britanija i Francuska.

Isto ograničenje je predložio i Evropski parlament, a razmatraju ga i Francuska i Velika Britanija koja propisom od jula 2025. zahteva od platformi da procenjuju uzrast korisnika snimanjem lica ili identifikacionom fotografijom da bi sprečile pristup dece štetnom sadržaju.

Stav o zabrani nije jedinstven ni među stručnjacima.

Rizici su izlaganje neprikladnom sadržaju, sajber-maltretiranje, povrede privatnosti i ugrožavanje ličnih podataka i negativni uticaji na mentalno zdravlje, kao što su anksioznost i iskrivljena slika o sebi.

Stručnjaci ističu da, s druge strane, društvene mreže mogu da ponude povezanost i kreativnost, nalaženje grupne podrške što je posebno bitno za marginalizovanu omladinu, istraživanje hobija i učenje novih veština kroz tutorijale.

(Beta)

