Vlasnik TikToka u Kini predaje većinsko upravljanje aplikacijom američkim investitorima

Kineska kompanija i vlasnica platforme TikTok „BajtDens“ (ByteDance) saopštila je da će predati kontrolu nad američkim poslovanjem tom aplikacijom grupi investitora iz te zemlje kako bi izbegla zabranu korišćenja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Ta aplikacija je nekoliko puta neuspešno zabranjivana u SAD, a to je prvi put pokušao predsednik Donald Tramp (Trump) na kraju svog prvog mandata 2020. godine, pod obrazloženjem da predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Tramp je do 20. januara sledeće godine odložio sprovođenje zakona kojim se TikTok zabranjuje ukoliko ga njegovi kineski vlasnici ne prodaju.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je u septembru da se vrednost aplikacije procenjuje na oko 14 milijardi dolara, dok konačna vrednost i dalje nije poznata.

Kontrolu nad američkim delom aplikacije će preuzeti grupa investitora koja uključuje tehnološkog giganta „Orakl“ (Oracle) i kompanije „Silver Lejk“ (Lake) i „MGX“, a one će imati 80,1 odsto udela u vlasništvu, dok kineski „BajtDens“ zadržava 19,9 odsto.

Generalni direktor TikToka Šou Zi Ču rekao je zaposlenima da će zajedničko preduzeće „poslovati kao nezavisni entitet sa ovlašćenjima nad zaštitom podataka u SAD, bezbednošću algoritama, moderiranjem sadržaja i osiguranjem softvera“.

On je dodao da će američki vlasnici TikToka „upravljati globalnom interoperabilnošću proizvoda i određenim komercijalnim aktivnostima, uključujući elektronsku trgovinu, oglašavanje i marketing“, odvojeno od zajedničkog vlasništva.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com