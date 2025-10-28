Zašto telefon nikada ne bi trebalo puniti do 100 % – stručnjaci otkrivaju istinu

Mali, ali važan savet može produžiti životni vek baterije vašeg pametnog telefona. Iako je uobičajeno držati punjač na telefonu dok ne stigne do 100 %, stručnjaci upozoravaju da to nije najbolja praksa za bateriju. Evo zašto.

Punjenje do 100 % slabi bateriju

Prema elektrohemijskim stručnjacima, kada baterija dođe do pune napunjenosti, izložena je višem naponu koji može ubrzati hemijske promene unutar ćelija.

Profesor Dibakar Dutta sa New Jersey Institute of Technology objašnjava da takve promene tokom vremena oslabljuju sposobnost baterije da drži kapacitet.

Analize pokazuju da ako bateriju punite samo do 90 % umesto do 100 %, njen radni vek može da se poveća za 10–15 %.

Idealni opseg: između 20 % i 80 %

Stručnjaci preporučuju da bateriju držite u opsegu između 20 % i 80 % što je češće moguće. Punjenje do 100 % trebalo bi da bude izuzetak, a ne pravilo, osim kad je neophodno (npr. kod dužih putovanja).

Takođe, izbegavajte da bateriju ispraznite do 0 %, jer to dodatno opterećuje materijale baterije.

Temperature igraju ključnu ulogu

Visoke ili niske temperature mogu imati još jači negativan uticaj od samog punjenja do 100 %. Posebno je važno ne ostavljati telefon na punjaču dok je u futroli koja “zadržava toplotu”.

Moderan softver na telefonima često detektuje pregrevanje i usporava ili zaustavlja punjenje kako bi zaštitio bateriju.

Brzo punjenje nije bez mane

Iako je praktično, brzo punjenje generiše dodatnu toplinu, što može ubrzati degradaciju baterije.

Stručnjaci savetuju da kada ne žurite, koristite standardni punjač preporučen od proizvođača, jer nekvalitetni ili ekstremno brzi punjači mogu da isporuče nestabilan napon.

Zaključak

Ostavljanje punjača dok baterija dostigne 100 % možda deluje logično, ali u praksi može skratiti njen životni vek. Najpametnije je puniti je do 80 %, izbegavati potpuno pražnjenje i štititi telefon od visokih temperatura. Ukoliko telefon ima opciju “optimizovanog punjenja” ili “ograničenja punjenja” – iskoristite je.

