Zavičaj smokve u Kini: „Šećerne lepinje“ na drveću podstiču revitalizaciju ruralnih područja

ATUŠ – Grad Atuš u Autonomnom regionu Sinđijang, poznat je kao zavičaj smokve u Kini, sa zasadima smokava na preko 1.300 hektara. Meštani ovde smokve nazivaju „šećernim lepinjama koje rastu na drveću“.

Grad Atuš pripada Autonomnom okrugu Kizilsu Kirgiz. Njegovo jedinstveno geografsko okruženje i klima pružaju idealne prirodne uslove za rast smokava.

Poslednjih godina, grad je povećao svoju podršku preduzećima u izgradnji naučno-tehnološkog inovacionog parka za smokve, promovišući industriju smokava kao važan stub za visokokvalitetni razvoj poljoprivrede. Trenutno, inovacioni park, koji se prostire na površini od 2.900 mua (oko 193 hektara), ima istraživačko-razvojni i demonstracioni centar za smokve koji zauzima površinu od 2.500 kvadratnih metara, vinariju smokava sa površinom od 6.300 kvadratnih metara i 47 inteligentnih plastenika koji su već u upotrebi.

