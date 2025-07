Završena poseta astronauta iz Indije, Poljske, Mađarske i SAD Međunarodnoj svemirskoj stanici

Astronauti iz Indije, Poljske i Mađarske su pod komandom jedne iskusne Amerikanke završili posetu Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) u orbiti Zemlje i kapsula u kojoj su bili se spustila u Tihi okean.

Poslednji put je neko iz te tri zemlje leteo u orbitu 1970-ih i 1980-ih, sa Sovjetima.

Četvoročlana posada je provela više od dve nedelje u gostima stalne posade ISS, izvodeći desetine eksperimenata.

Kapsula kompanije SpaceX Ilona Maska odvojila se od Međunarodne svemirske stanice (ICC) u ponedeljak i danas, manje od 24 sata kasnije, padobranom se spustila na okean kod obale Južne Kalifornije.

Doputovali su privatnim letom kompanije SpaceX Ilona Maska iz Svemirskog centra NASA Kenedi na Floridi.

Komandantkinja posade u poseti je bila Pegi Vitson (65), biohemičarka koja je sa 676 dana letova u svemir drži rekord u SAD kao najiskusnija i među ženama i muškarcima. Od penzionisanja u NASA-i 2018. ona radi za Aksiom Spejs iz Hjustona koja je organizovala let i posetu ISS.

U posadi su bili Indijac Šubhanšu Šukla, pilot Ratnog vazduhoplovstva, Mađar Tibor Kapu, mašinski inženjer, i Poljak Slavoš Uznanski-Višnjevski, stručnjak za zračenje.

Njihove države su kompaniji Aksiom Spejs platile 55 miliona dolara po osobi, računajući jednogodišnju obuku i pripremu za let.

To je od 2022. godine bio četvrti komercijalni let do ISS koji sponzoriše Aksiom, jedna od nekoliko kompanija koje nameravaju da grade svoje svemirske stanice u orbiti Zemlje.

NASA planira da 2030. godine napusti ICC posle više od 30 godina njenog korišćenja.

(Beta)

