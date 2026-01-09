Zbog zdravstvenog problema jednog od astronauta ranije se vraćaju iz Međunarodne svemirske stanice

Američka svemirska agencija NASA je skratila boravak astronauta u Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) u orbiti Zemlje jer jedan od njih ima zdravstveni problem, što je veoma redak slučaj.

Četvoročlana američko-japansko-ruska posada vratića se na Zemlju narednih dana.

To će biti prva medicinska evakuacija NASA-e iz Svemirske stanice gde su astronauti ranije lečeni zbog zubobolje i bolova u uhu.

Pozivajući se na privatnost pacijenata, NASA nije objavila koji je to astronaut, niti šta mu je, ali kaže da je „sada u stabilnom stanju“.

„Ne radi se o vanrednom stanju u Stanici, ali bolje je biti oprezan“, rekao je Džejms Polk (James), glavni zdravstveni i medicinski službenik NASA-e.

NASA je zbog zdravstvenog problema astronauta već otkazala planiranu „svemirsku šetnju“.

Posada od četiri astronauta poletela je avgustu ka Međrunarodnoj svemirskoj stanici gde je trebalo da bude bar šest meseci.

Taj deo posade čine Zejna Kardman (Zena Kardman) i Majk Finki (Mike Fincke) iz NASA-e, Japanka Kimija Jui i Rus Oleg Platonov. To je četvrti boravak Finkija u Svemirskoj stanici, za Japanku drugi, a prvi za Kardmana i Platonova.

Finki i Kardman je trebalo da izađu u svemir da bi pripremili postavljanje fotonaponskih panela za snabdevanje Stanice strujom.

Još tri astronauta rade u Svemirskoj stanici: Kris Vilijams (Chris Williams) iz NASA-e i Rusi Sergej Mihajev i Sergej Kud-Sverčkov, koji su stigli u novembru na osmomesečni boravak.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com