Želite da znate koliko ljudi vam gleda Instagram: uskoro stiže i ta opcija

Instagram razvija opciju na aplikaciji koja će pokazivati korisnicima koliko puta su ljudi u poslednjih sedam dana posetili njihov profil.

Informacija će se pojaviti na vrhu profila, a biće toliko uočljiva da će je biti teško zaobići, piše The Independent. Ipak, iako će pokazivati koliko je puta profil pogledan, neće otkriti ko su bili posetioci.

Ovu novu funkciju je primetio korisnik Met Navara. On je na Twitteru objavio skrinšot sa Instagrama gde pokazuje na koji način će korisnici koji imaju pristup ovoj opciji biti obavešteni o broju pregleda njihovog profila.

Na vrhu njegovog ekrana je pisalo „133 posete u poslednjih sedam dana“.

S obzirom na to da je ova funkcija još u razvoju, ne pojavljuje se na svakom profilu korisnika.

Instagram now shows ‘profile visits in the last 7 days’ info (for some users)

h/t @blueasyraff pic.twitter.com/AZY2llrWU7

— Matt Navarra (@MattNavarra) January 24, 2018