1 kašika na kantu vode i korov se više ne vraća: Baštovani obožavaju ovaj jednostavan trik

Iskusni baštovani godinama kriju ovaj trik. Pomešajte ovo sa kantom vode i korov se ne vraća - najveća muka u dvorištu nestaje preko noći.

Svako ko ima dvorište dobro zna ovu muku – borba sa travuljinom je posao bez kraja. Taman što očistite staze i prečešljate leje, nova napast već izbija iz zemlje. Kako krenu toplije vreme i kiše, problem postaje nesnosan. Mnogi odmah trče po „tešku hemiju“, ali primenite ovaj prost trik i korov se ne vraća na vaše staze.

Iskusni baštovani godinama znaju za ovu tajnu zbog koje se otrovi više ne kupuju.

Rešenje se krije u najobičnijoj namirnici iz kuhinje, a kada je jednom primenite kako treba, dvorište blista, a novčanik ostaje pun.

Zašto ova caka „radi posao“?

Tajna je u tome što soda bikarbona bukvalno isušuje biljno tkivo čim padne na listove i stabljike. Kada je nanesete direktno na metu, ona natera biljku da se potpuno sasuši, i upravo zato korov se ne vraća tako lako. Zato je ovo savršena i sigurna alternativa onim agresivnim otrovima koji truju zemlju.

Međutim, budite na oprezu: soda ne bira šta prži i ne pravi razliku između štetočina i vašeg omiljenog cveća, pa se mora nanositi strogo ciljano.

Kako da napravite rastvor za korov

Za ovaj domaći spas za baštu potrebno vam je:

1 ravna kašika sode bikarbone

10 litara vode

nekoliko kapi tečnog sapuna (ili malo narendanog sapuna za veš)

Sodu bikarbonu sipajte pravo u kantu sa vodom i mešajte dok se potpuno ne istopi. Tek onda dodajte sapun i blago promešajte. Sapun je ovde ključan jer služi kao „lepak“ – pomaže da se rastvor što duže zadrži na listovima. Kada se smesa ovako snažno zalepi za biljku, budite sigurni da korov se ne vraća.

Gde smete da prskate?

Ova metoda je spas isključivo za mesta gde nema vaših useva i ukrasnih biljaka. Najbolje površine za ovaj tretman su:

baštenske staze,

pukotine između ploča i betona,

prostor uz ograde,

zapušteni delovi dvorišta,

područje oko plastenika.

Stručnjaci strogo savetuju da se ovaj rastvor nikako ne koristi direktno na lejama sa povrćem, začinskim biljem ili cvećem.

Kad i kako se kreće u akciju?

Zlatno pravilo je da se prska isključivo kada je suv i sunčan dan. Rastvor se nanosi direktno na listove pomoću prskalice. Kad završite, ostavite biljke na miru – nema zalivanja, a ako padne kiša koja će isprati preparat, džabe ste radili.

Ako sve odradite po ovom pravilu, korov se ne vraća, a kod mlađih izdanaka prvi znaci propadanja vide se već sutradan.

Šta najbrže ubija korov?

Prema iskustvu onih koji godinama koriste ovaj trik, soda najjače udara na mlađe izdanake sa nežnim listovima. Tu spadaju:

mišjakinja,

pepeljuga,

pastirska torbica,

mlada kopriva,

mladi izdanci pirevine.

Za one matore, žilave korove sa dubokim korenom često treba ponoviti postupak ili ih jednostavno iščupati ručno nakon što ih soda oslabi.

Jednu stvar nikako ne smete da zaboravite

Iako je reč o običnoj sodi iz kuhinje, sa njom nema šale. Ne smete je koristiti prečesto jer može potpuno poremetiti kiselost zemljišta.

Takođe, izbegavajte prskanje po onim pravim letnjim vrućinama. Ako vam slučajno koja kap ode na povrće ili cveće, odmah to mesto zalijte gomilom vode da isperete štetu.

Soda bikarbona nije magija koja će zauvek obrisati svaku travku iz baš svake pukotine, ali uz ovu prostu caku, korov se ne vraća na staze i beton, a vaše dvorište napokon izgleda onako kako zaslužuje – uredno, čisto i bez bacanja para na skupe preparate.

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