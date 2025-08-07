3 električna uređaja koja nikada ne treba isključivati iz struje – razlog će vas iznenaditi

Otkrivamo koja su to tri uređaja i zašto je važno da ih uvek držite uključene

Mnogi električni uređaji nastavljaju da koriste struju čak i kada su isključeni. Ovo uključuje, na primer, televizore, radio uređaje, LCD monitore ili bežične telefone. Njihove crvene LED diode jasno pokazuju da struja i dalje teče nakon što su isključeni. Ovo se zove ‘fantomsko punjenje’, piše magazin Feniks.

Međutim, ne mogu svi električni uređaji da podnesu potpuno isključenje. Ovo može biti zbog raznih stvari. Ponekad je to zbog načina na koji rade, ponekad zbog načina na koji su programirani.

Redosled gašenja je takođe važan. Da biste izbegli oštećenje, uvek prvo koristite prekidač, a zatim utikač.

Nikada ne bi trebalo da isključujete ova tri električna uređaja:

1. Štampač

Kada je struja u pitanju, kod ink-jet štampača nije potrebno isključiti napajanje električnog uređaja. Međutim, postoji pravi problem koji se javlja kada se štampač ne isključi pomoću dugmeta za napajanje, već se isključi iz napajanja.

Kada je uključen, spreman je za štampanje i ne miruje. Ako se utikač izvuče, on zaustavlja proces bez isključivanja, kao što bi bio kod normalnog isključivanja.

Ovo je slično resetovanju. To znači da se inkjet štampač potpuno ponovo pokreće i pretpostavlja da glava za štampanje nije korišćena duže vreme. Dakle, čisti se i koristi mnogo mastila.

2. WiFi ruter

Imati pristup internetu u svakom trenutku je prednost uvek uključenih FritzBok-ova, Speedport uređaja itd. Možda bi bilo vredno isključiti VLAN ruter noću, ali samo ako na njega nije povezan nijedan drugi važan uređaj.

Ako koristite fiksni telefon, telefonsku sekretaricu i/ili pametne kućne aparate, ne bi trebalo da isključujete ruter. Oni tada nisu dostupni ili čak izazivaju probleme kada se uređaj ponovo uključi.

3. OLED televizori

Moderni televizori poput OLED televizora prave buku kada je utikač isključen. To je zbog činjenice da se pikseli automatski ažuriraju u pozadini.

Redovno isključivanje iz električne mreže bi nepravilno prekinulo ovaj proces i moglo bi dovesti do oštećenja ili pogoršanja kvaliteta slike.

