3 stvari nemojte da držite u kupatilu, bićete u dugovima do guše: donose besparicu i lošu sreću

Po Feng šuiju zabranjene su u kupatilu,. Veruje se da donose besparicu. plastično cveće, neispravne slavine i neuredne stvari nisu poželjne.

Jedna će vas zaprepastiti, svima stoji u toj prostoriji. Slavine koje cure, prljav veš, veštačko cveće i polomljene stvari donose besparicu u vaš dom. Nemojte da ih držite u kupatilu.

Postoje stvari koje su po Feng šuiju zabranjene u kupatilu, jer se veruje da stvaraju nepovoljnu energiju i loše utiču na atmosferu i raspoloženje u domu, posebno na tok finansija.

Evo koje 3 stvari treba izbaciti i izbeći kada je reč o feng šui uređenju kupatila:

1. Slavine koje cure su često najčešća greška

Curenje vode u umivaoniku, kd, tuš kabini ili iz vodokotlića smbolizije „curenje“ novca iz doma. Smatra se da curenje donosi siromaštvo, čini da se troškovi gomilaju, a novac izlazi iz vaše kuće. Zato je važno popraviti sve slavine i izbeći bilo kakvo kapljanje ili curenje vode.

2. Prazne bočice kozmetike, stare četkice za zube privlače lošu sreću

Svaki vid nereda u kupatilu čini da se iz njega širi loša energija ka celom domu. Potrudite se da sve prazno, slomljeno i nepotrebno izbacite iz kupatila. Ovo je prosto koji služi za održavanje čistoće, pa on sam treba uvek da bude uredan i čist. Kupatilo je najbolje uraditi u minimalističkom stilu,sa što manje stvari u njemu, kako bi se u njemu izbeglo „taloženje“ loše energije.

3. Veštačko cveće

Ukoliko želite da dekorišete kupatilo ili osvežite njegov izgled, nikada u njega ne unosite veštačko i plastično cveće. Takođe donose besparicu. Ovo loše utiče na feng šui energiju, odiše umrtvljenom energijom, stagnira tok i zauzima prostor koji biste mogli iskoristiti za sveže biljke u kupatilu koje sjajno utiču an feng šui.

Preporučuje se da u kupatilu gajite zlatni potos, bambus, paprat, zamija, eukaliptus, ženska sreća, čuvarkuća… Gajenje živih biljaka u kupatilu, u umerenoj količini može ulepšati prostor, ali doneti i srećnu, lepu energiju koja povoljno utiče na atmosferu u domu i finansije.

