3 vrste cveća treba da ima svaka kuća, Baba Vanga je tvrdila da privlače sreću i blagostanje i štite od zlih sila

Baba Vanga, najčuvenija proročica sa balkanskih prostora znala je mnoge tajne o tome kako dom ispuniti blagostanjem, a život harmonijom i srećom. Često je isticala da su u tome najveći pomagači – cveće. Kako je govorila, ključ je u tome da odaberete pravi cvet sa odgovarajućom energijom.

Vanga je imala posebno, gotovo nežno poštovanje prema cveću. Obožavala je svoj vrt i brižno se brinula o biljkama, šapućući im, ubeđena da je cveće u stanju ne samo da razume čoveka, već i da mu „ispriča mnogo toga zanimljivog“.

Pisac Leonid Leonov, koji je posetio Vangu 1980. godine, kasnije je često govorio o njenim rečima: „Znam da i ti razumeš jezik cveća – on je istinit i prelep.“

U njenoj kući uvek je bilo mnogo cveća. Smatrala je da upravo njima duguje svoje blagostanje i mir. Iako ih je volela raznovrsne, tri biljke imale su posebno mesto u njenom srcu:

Finična palma

Dobro ste pročitali – baš finična palma. Vanga je rođena u blizini Grčke, u mestu Sandanski, koje je bilo poznato po svojim toplim izvorima i neobičnim „polarnim finičnim palmama“.

Verovala je da upravo ova biljka najbolje pomaže čoveku da se oslobodi tuge i duševne boli. Osim toga, govorila je da finična palma privlači novac i blagostanje u kuću.

Muškatla (Geranijum)

Ovaj cvet, govorila je Vanga, zaista ima magičnu moć.

Crveni geranijum jača energetsku zaštitu doma i ukućana.

Roze donose mir i unutrašnje spokojstvo.

Bele muškatle prizivaju ljubav i uspeh.

Fikus

Za fikus je govorila: „Fikus upija tamu i privlači svetlost.“ Verovala je da ova biljka zaista može da harmonizuje prostor i neutrališe negativnu energiju.

(Stil)

