4 ključna saveta cvećara za zalivanje biljaka koje bi svi trebalo da nauče: Poslednji je najvažniji

Kada je pravo vreme za zalivanje biljaka leta, a kada zimi? I da li je uvek potrebno staviti tanjirić ispod saksije kada zalivate biljku? Mali trikovi koji prave veliku razliku…

Zalivanje biljaka može delovati jednostavno, ali mala greška u tehnici ili vremenu može da ugrozi zdravlje vaših zelenih ljubimaca. Saznajte četiri praktična saveta koje je podelio iskusni cvećar i poboljšajte rast i vitalnost svake biljke u domu.

Proverite vlažnost zemljišta

Pre nego što posegnete za kanisterom, stavite prst 3–4 cm duboko u zemlju. Ako osećate vlagu ili vidite ujednačenu tamniju boju zemlje, vaša biljka je najverovatnije još uvek dobro hidrirana. U suprotnom, ako je tlo suvo i svetlo, vreme je za zalivanje.

Posmatrajte lišće

Lišće je najbolji pokazatelj potrebe za vodom. Kada biljka cvili i listovi su čvrsti i živi, sve je u redu. Ako primetite da postaju meškoljavi, mlohavi ili žućkasti, to je znak dehidratacije – reagujte odmah kako bi se sprečilo dalje propadanje.

Koristite tanjiriće ispod saksija

Postavite tanjirić ispod saksije kako biste uhvatili višak vode, ali pazite na zadržavanje viška tečnosti. Tanji sloj vode može omogućiti da biljka crpi vlagu iz korena, ali previše vode može privući štetočine ili izazvati truljenje korena. Praćenjem nivoa vode u tanjiriću brzo ćete uočiti kada je vreme za novu dozu.

Uzmite u obzir klimu i godišnje doba

U toplim i suvim periodima biljke isparavaju više vode i zahtevaju češće zalivanje. Tokom hladnih ili kišnih dana možete znatno smanjiti učestalost, jer visoka vlažnost vazduha i prirodne padavine mogu biti dovoljne da zadovolje njihove potrebe. Prilagodite raspored zalivanja vremenskim uslovima kako biste izbegli i deficit i višak vode.

