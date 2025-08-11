5 koraka da se rešite zmija, uradite ovo i više ih vaše oči neće videti

Verovatno niko ne voli da vidi zmiju u svojoj blizini, pa naučite kako da lako isterate zmije iz bašte i oko kuće i od čega zmije beže. Prva linija odbrane od zmija u naseljima je uredno održavanje životne sredine kako bi se smanjio broj mesta gde zmije mogu da se ušunjaju, sakriju i prave leglo.

Letnji meseci donose sa sobom povećanu opasnost od ugriza zmija. Leto je doba kada su zmije aktivne i ima ih posvuda, pogotovo ako su napolju velike vrućine, a njihova najezda najveća je u julu i avgustu.

Evo šta bi mogli da preduzmete da se zauvek oslobodite ovih napasnika.

Ostanite mirni – Zmije su prirodno stidljive. Prekomerna buka ili kretanje mogu da dovedu do toga da pobegnu, često u područje do koje je teže doći. Polako se odmaknite od zmije i pustite je. Ako ste napolju, u ovom trenutku može da ode na drugo mesto.

Identifikujte vrste – Koristite resurse da uporedite izgled zmije sa lokalnim vrstama u vašem području. Određene vrste imaju slične karakteristike pa je potrebno pažljivo posmatranje. Na primer, otrovna koralna zmija ima boju poput mlečnih zmija, kraljevskih zmija i grimiznih zmija. Ako čak sumnjate da je zmija koju vidite otrovna, bilo da je unutra ili spolja, pozovite profesionalca.

Uklonite zmije – možete ukloniti zmiju i direktno i indirektno. Direktna metoda uključuje fizičko premeštanje na drugo mesto kroz alat ili zamku. Ovo je važnije u zatvorenom prostoru. Alternativno, možete preduzeti korake da svoje dvorište učinite manje pogodnim za zmije kako biste povećali verovatnoću da odu.

Držite zmije podalje – Obrađuje sve prostore kroz koje će zmije ući, izvore hrane i vode koje pronalaze u vašem dvorištu i oblasti u kojima se mogu odmoriti. Ako ih uklonite, vaše dvorište je manje privlačno za zmije.

Nadgledajte dvorište – Pazite na svoje dvorište i dom u narednim mesecima. Ako nastavite da viđate zmije, razmislite o uključivanju profesionalne kompanije ako problem ostane nerešen, prenosi ngpest.

