5 mesta u stanu koja retko čistite: A tamo se skuplja 80% prašine i bakterija

Mesta u stanu koja preskačete kriju 80% prašine i bakterija. Proverite ih još danas i kompletno očistite konačno sve.

Postoji pet mesta u stanu koja uredno zaobilazite svake subote, a upravo tamo se taloži gotovo sva prašina i bakterije iz vašeg doma. Kuhinja blista, kupatilo miriše na limun, ali vazduh je nekako i dalje težak. Razlog je jednostavan.

Vrh ormana i druga zapostavljena mesta u kući

Prostor iznad vrata ormana je prvak među skrivenim zonama prašine. Ne vidite ga sa svoje visine, pa godinama pretpostavljate da je čist. U stvarnosti tamo se nataloži sloj debeo nekoliko milimetara, pun grinja i čestica koje padaju na jastuke čim otvorite prozor.

Uzmite stolicu, krpu od mikrofibera i malo toplog sapuna. Pređite preko ploče, zatim preko gornjih ivica slika i vrata. Završili ste za tri minuta, a razlika u vazduhu oseća se već iste večeri.

Iza veš mašine se krije buđ

Drugo kritično područje je uski prolaz iza veš mašine i frižidera. Vlaga, topao vazduh i nagomilana prašina stvaraju savršene uslove za buđ. Miris koji povremeno osetite u kupatilu često dolazi baš odatle, a ne iz sifona kako mislite.

Odvojte aparat od zida jednom mesečno. Obrišite zadnju stranu, cev i pod ispod nje. Soda bikarbona razblažena u vodi uklanja i najtvrdokorniji sloj bez hemije koja nagriza gumene delove.

Koja su najprljavija mesta u stanu

Najprljavija mesta u stanu su daljinski upravljači, prekidači za svetlo, kvake i donje ivice garniture. Na njima se nalazi više bakterija po kvadratnom centimetru nego na dasci wc šolje, jer ih dodirujemo desetinama puta dnevno prljavim rukama.

Daljinski upravljači i prekidači

Daljinski za televizor deli cela porodica. Jede se pored njega, kija, drema. Između tastera se skuplja mast, mrvice i koža. Obrišite ga vlažnom maramicom sa alkoholom jednom nedeljno, a prekidače istom krpom svaki put kad brišete prašinu.

Ne zaboravite kvake, ručke frižidera i ručku mikrotalasne. To su tačke zajedničkog dodira koje prenose viruse brže od bilo čega drugog u kući.

Donje ivice nameštaja kao skladište dlačica

Ako imate psa ili mačku, donja strana kauča i fotelja je verovatno najprljaviji deo stana. Dlačice se lepe za tkaninu, upijaju vlagu i postaju leglo grinja. Ljudi sa alergijama tu nalaze glavnog krivca za jutarnje kijavice.

Podignite jastuke i usisajte između naslona

Prevucite lepljivi valjak po donjim ivicama

Isperite navlake na šezdeset stepeni jednom mesečno

Gurnite usisivač ispod kauča, ne samo ispred njega

Plan za prljava mesta u stanu jednom mesečno

Temeljno čišćenje jednom mesečno rešava problem koji nedeljno brisanje ne može da dotakne. Napravite listu od pet tačaka i prolazite kroz nju redom, bez preskakanja. Vrh ormana, zid iza mašine, daljinski, ivice nameštaja i prekidači. Pola sata rada, a kvalitet vazduha se menja iz korena.

Ovi zaboravljeni uglovi odgovorni su za najveći deo kućne prašine. Kada ih jednom uvedete u ritam, prestajete da kijate ujutru i krpe za prašinu se pune duplo sporije. Koje mesto u svom stanu niste očistili više od šest meseci? Napišite u komentarima, možda niste jedini.

Koliko često treba čistiti iza veš mašine

Jednom mesečno je dovoljno. Vlaga iza mašine stvara buđ brže nego u ostatku kupatila, pa ne smete preskakati taj ritam.

Čime se najbolje dezinfikuju daljinski i prekidači

Vlažnim maramicama sa izopropil alkoholom ili krpom natopljenom u rastvor vode i alkohola u odnosu pola pola.

Da li usisivač može da zameni brisanje prašine

Ne može. Usisivač podiže krupne čestice, ali fini sloj prašine skida samo vlažna krpa od mikrofibera.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com