5 uređaja troše 71% vašeg celokupnog računa za struju: Evo kako da plaćate duplo manje, svakog meseca

Saznajte koji uređaji kradu 71% budžeta i osigurajte manji račun za struju. Primenite ove jednostavne trikove i gledajte kako troškovi padaju.

Da li vam se srce ubrza svaki put kada dobijete kovertu s mesečnim troškovima, a cifra deluje neobjašnjivo visoko? Niste jedini koji se pitaju gde nestaje novac, ali rešenje je bliže nego što mislite i nalazi se u vašoj kuhinji i kupatilu. Manji račun za struju nije nemoguća misija, već rezultat pametnog upravljanja uređajima koji rade tiho, ali troše nemilosrdno.

Najnovija istraživanja otkrivaju šokantan podatak: samo pet osnovnih kućnih aparata odgovorno je za čak 71% vaše ukupne potrošnje električne energije. Često zaboravljate da ovi uređaji troše resurse čak i kada samo „stoje“ uključeni u zid, čekajući vašu komandu.

Skriveni kradljivci energije u vašem domu

Verovatno mislite da je dovoljno pritisnuti dugme za isključivanje, ali mnogi uređaji nastavljaju da crpe energiju u takozvanom „standby“ režimu. Ovo se posebno odnosi na televizore, mikrotalasne pećnice i računare. Međutim, pravi giganti potrošnje su oni koji greju ili hlade.

Da biste osigurali manji račun za struju, prvi korak je identifikacija ovih potrošača. U pitanju su frižider, mašina za veš, mašina za sušenje veša, električna rerna i mašina za sudove. Ne možemo ih izbaciti iz kuće, ali možemo promeniti način na koji ih koristimo.

Kako ukrotiti frižider i mašinu za veš za manji račun za struju?

Frižider je jedini uređaj koji mora da radi 24 sata dnevno, što ga čini kraljem potrošnje. Ipak, redovno otapanje leda i čišćenje zadnje strane aparata može značajno smanjiti njegov napor, a samim tim i potrošnju. S druge strane, mašina za veš nudi najveći prostor za uštedu. Da li ste znali da pranje na 30 stepeni troši dvostruko manje energije nego pranje na 60?

Evo nekoliko konkretnih koraka koje možete preduzeti odmah:

Isključite uređaje iz utičnice : Kada ne koristite mikrotalasnu ili punjače, izvucite kabl.

: Kada ne koristite mikrotalasnu ili punjače, izvucite kabl. Koristite Eko programe : Mašine za sudove i veš imaju ove opcije s razlogom – traju duže, ali troše manje vode i struje.

: Mašine za sudove i veš imaju ove opcije s razlogom – traju duže, ali troše manje vode i struje. Punite uređaje do kraja: Nikada ne palite polupraznu mašinu za sušenje veša; to je luksuz koji se skupo plaća.

Mala promena navika, velika razlika u novčaniku

Pored navedenih uređaja, električni šporet je takođe veliki potrošač. Iskoristite preostalu toplotu rerne tako što ćete je isključiti 10 minuta pre kraja pečenja – jelo će se ispeći, a vi ćete uštedeti. Ove male taktičke izmene u vašoj svakodnevici donose onaj željeni manji račun za struju na kraju meseca.

