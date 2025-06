Agresivne su ako im dirnete u teritoriju, a njihov ubod može da bude smrtonosan: Ovih 8 stvari privlače ose u vaše dvorište

Za većinu nas, čak i najmanji insekt je dovoljan razlog da napustimo dvorište. Ali velike, zujajuće ose su posebno uznemirujuće – i to sa dobrim razlogom. Njihov ubod može izazvati bilo šta, od blage iritacije do ozbiljne alergijske reakcije kao što je anafilaksa. Ako želite dvorište bez osa ovog leta, imamo dobre vesti: Best Life je razgovarao sa vodećim stručnjacima za štetočine kako bi saznao šta tačno privlači ose – i kako ih držati podalje od svog doma.

1. Voćke: Voćke u bašti možda izgledaju idilično, ali su pravi magnet za ose. „Ose privlači ljudska hrana, posebno slatka hrana“, objašnjava Džoš Mata, viši biolog u Spectrum Garden Brands. Savet: Redovno sakupljajte otpalo i trulo voće da biste smanjili njegovu privlačnost za ose.

2. Ostaci hrane: Hrana koja ostane nakon piknika ili roštilja, posebno slatka pića i meso, je mamac za ose. „Otvorene konzerve sokova i gaziranih pića su im posebno privlačne, kao i ostaci proteina sa roštilja“, kaže dr Džim Frederiks iz Nacionalnog udruženja za borbu protiv štetočina (NPMA). Savet: Pokrijte hranu i piće dok ne završite sa jelom i odmah očistite sve ostatke. Držite smeće zatvoreno i redovno ga praznite.

3. Slatki mirisi: Parfemi, losioni i proizvodi za ličnu negu sa voćnim mirisima (naročito banane) mogu privući ose jednako kao i slatka hrana. Savet: Leti birajte neutralne mirise i izbegavajte jako parfimisane proizvode na otvorenom.

4. Neobrađeno drvo: Ose koriste sirovo drvo za izgradnju gnezda – vaša terasa, ljuljaška ili stari baštenski sto mogu poslužiti kao izvor materijala. „Bajcovanje ili lakiranje drveta može sprečiti ose da ga koriste za gnezda“, savetuje dr Nensi Trojano iz Erlihove kontrole štetočina.

5. Cveće jarkih boja: Ose, kao i pčele, privlače cveće intenzivnih boja i slatkog mirisa. „Svaka biljka sa svetlim cvetnim šarama može privući ose“, kaže entomolog Alis Sinija iz Orkin Canada. Savet: Zasadite biljke koje prirodno odbijaju ose, kao što su neven, menta ili eukaliptus, pored svog omiljenog cveća.

6. Stajaća voda: Fontane, bazeni, pa čak i stajaća kišnica mogu biti izvor vode za ose. „Ose će rado dolaziti da piju vodu iz slavina koje prokišnjavaju, saksija za cveće i drugih izvora stajaće vode“, kaže Džordan Foster iz Fantastic Pest Control. Savet: Redovno praznite tanjire ispod tegli i uklanjajte nepotrebne izvore vode.

7. Zaštićena mesta za gnežđenje: Ose traže zaštićena mesta za izgradnju gnezda – prepuste, drveće, pukotine u zidovima, pa čak i pod zemljom. Savet: Redovno proveravajte svoj dom i baštu i zaptivajte pukotine u zidovima ili drugim strukturama.

8. Drugi insekti: Imate problema sa drugim insektima? Ose bi to takođe mogle primetiti. „Ose se hrane insektima, tako da će uočavanje izvora hrane učiniti vaš dom zanimljivim“, kaže Majk Čarls iz Unified Pest Control. Savet: Kontrolišite druge insekte u dvorištu da biste eliminisali ‘glavni meni’ za ose.

Ako dođe do zaraze, najvažnije je da ostanete mirni. „Ne mašite rukama ili paničarite – to može izazvati agresiju“, upozorava dr Frederiks. Ako nađete gnezdo, nemojte ga sami uklanjati. Obratite se stručnjaku za kontrolu štetočina jer ose mogu biti veoma agresivne ako im se poremeti teritorija.

(Večernji list)

