Ako imate ovo u kuhinji – možete uštedeti i do 3.000 dinara mesečno, evo i kako

Ne bacajte pare na hemiju i dodatke – imate već sve što vam treba u fioci.

Aluminijumska folija je jedan od onih kuhinjskih rekvizita koje svi imamo, ali retko koristimo van pečenja. A zapravo – može vam uštedeti i do 3.000 dinara mesečno, ako znate kako da je iskoristite pametno.

Trik za bacanje ulja bez nereda

Umesto da mast iz tiganja sipate direktno u sudoperu (što može izazvati začepljenje i skupe popravke), stavite parče alu folije u činiju, sipajte ulje, sačekajte da se stvrdne i zgužvajte sve zajedno – pa bacite u đubre. Sudopera ostaje čista, cevi bezbedne, a vi ste upravo izbegli potencijalni trošak od 2.000 dinara.

Očistite rernu bez hemije

Obložite dno rerne alu folijom pre pečenja – kad se sve isprlja, samo je zgužvajte i bacite. Nema ribanja, nema hemikalija, nema trošenja na skupa sredstva za čišćenje. Ušteda: oko 500 dinara mesečno.

Održavanje svežine i mirisa hrane

Hranu jakog mirisa (poput luka, sira ili ribe) umotajte u alu foliju – mirisi neće prodrmati ceo frižider. Takođe, celer umotan u vlažan ubrus i foliju ostaje svež i do četiri nedelje. Manje bacanja hrane = više novca u džepu.

Zamena za skupe dodatke u domaćinstvu

Nemate levak? Napravite ga od folije. Nemate čeličnu vunu? Zgužvajte foliju i ribajte zagorele tepsije. Nemate antistatičke kuglice za sušilicu? Ubacite dve kuglice od folije – smanjuju statiku i ubrzavaju sušenje3.

Bonus: trik za banane

Umotajte peteljke banana u alu foliju – usporava zrenje i produžava svežinu. Manje bacanja, više uživanja.

Alu folija je tihi heroj kuhinje. Košta oko 100 dinara, a može zameniti bar pet drugih proizvoda. Sledeći put kad je uzmete, setite se – nije samo za pečenje, već i za pametnu uštedu.

