Ako imate smokvu u dvorištu, evo šta nikako ne smete da radite – mnogi greše iz neznanja

Smokva može biti lek ili problem – sve zavisi od jedne greške koju većina pravi iz neznanja. Saznajte šta da izbegnete i kako da sačuvate plod, zdravlje i mir u dvorištu.

Smokva je jedno od najzahvalnijih stabala koje možete imati u dvorištu — daje slatke plodove, ne traži previše, a prizor zrele smokve u letnjem danu ima nešto domaćinsko, gotovo poetsko. Ali baš zato što deluje “samoodrživo”, mnogi prave grešku koja može da je oslabi, pa čak i uništi plodove.

Ne dirajte smokvu kad joj vreme nije

Najveća greška koju ljudi prave jeste orezivanje smokve u pogrešno vreme. Smokva se ne orezuje tokom proleća ili leta, kada je u punom rastu i kada razvija plodove. Ako je tada “napadnete” makazama, možete joj poremetiti prirodni ciklus i izazvati stres koji će se odraziti na količinu i kvalitet plodova.

Idealno vreme za orezivanje smokve je kasna jesen ili zima, kada je stablo u fazi mirovanja. Tada možete ukloniti suve grane, oblikovati krošnju i pripremiti je za sledeću sezonu – bez rizika da joj naudite.

Ne zalivajte je kao paradajz

Još jedna česta greška je preterano zalivanje. Smokva voli suvo tlo i ne podnosi “mokre noge”. Ako je zalivate kao da je paradajz, rizikujete truljenje korena i slabiji rod. Dovoljno je da je zalivate u dužim razmacima, ali temeljno – neka voda ode duboko, a ne da se zadržava na površini.

Ne sadite je bilo gde

Smokva voli sunce, ali ne voli vetar. Ako je posadite na mestu gde je stalno izložena jakim udarima vetra, može doći do lomljenja grana i slabijeg razvoja. Idealno mesto je uz južni zid kuće, gde ima toplinu, zaklon i stabilnost.

Smokva najbolje uspeva kada joj se dozvoli da raste u svom ritmu, bez previše intervencija u pogrešno vreme. Baštovani koji su godinama uzgajali smokve slažu se u jednom: kada je smokva u punom rastu i plodonošenju, treba je pustiti na miru. Orezivanje, prekopavanje zemlje oko korena ili preterano zalivanje u tom periodu mogu joj više štetiti nego koristiti.

Pristup koji se pokazao kao najefikasniji jeste strpljivo posmatranje – smokva sama pokazuje kada joj nešto ne prija. Umesto da se reaguje impulsivno, bolje je sačekati kraj sezone i tada pažljivo pristupiti nezi. Tako se čuva njena snaga, a plodovi ostaju slatki i zdravi.

