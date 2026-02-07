Ako osetite ovaj miris u kući usred noći, ne palite svetlo: To znači samo jedno i nimalo nije dobro

Miris u kući na pokvarena jaja noću znači samo jedno: curenje gasa. Ne dirajte prekidače, odmah otvorite prozore i izađite napolje.

Postoji jedna situacija u kući gde intuicija može da vas prevari i košta vas svega. Ljudi refleksno posegnu za svetlom čim osete da nešto nije u redu, ali ako vas iz sna trgne specifičan, oštar miris u kući, ta jedna sekunda i jedan „klik“ na zidu mogu biti kobni. Taj smrad koji podseća na pokvarena jaja nije slučajnost, već poslednja opomena pre ozbiljne katastrofe.

Šta znači specifičan miris u kući noću?

Miris u kući koji podseća na sumpor ili pokvarena jaja je jasan znak curenja zemnog gasa. Pošto je gas prirodno bez mirisa, distributeri mu dodaju merkaptan – supstancu koja smrdi – kako bi svako mogao da prepozna opasnost pre nego što dođe do eksplozije.

Zašto je prekidač za svetlo najopasnija stvar u tom trenutku?

Nije problem u sijalici, već u samom mehanizmu prekidača. Svaki put kada pritisnete taster, unutra se stvara mala, skoro nevidljiva varnica. U prostoriji gde se nakupio gas, ta sitna iskra deluje kao upaljač. Pravilo je prosto: ako smrdi, ruke dalje od struje.

Tri koraka koja se ne preskaču

Kada se oseti ovaj miris, nema mesta panici, ali ima mesta za brzinu. Zaboravite na proveru šporeta pod svetlom:

Zaboravite na struju: Ne palite svetlo, ne palite aspirator, čak ni telefon ne koristite unutra.

Otvorite sve širom: Prozori i vrata moraju da se otvore odmah kako bi promaja izbacila gas napolje.

Evakuacija bez rasprave: Izvedite ukućane i ljubimce napolje. Tek kad ste na sigurnom, sa ulice zovite hitne službe ili distribuciju.

Gde ljudi prave najveće greške?

Svi misle da gas curi samo na starim uređajima. Iskustvo pokazuje drugačije. Često popusti ono što se ne vidi – crevo iza kuhinjskih elemenata koje je godinama pritisnuto ili ventil koji niko nije proverio deceniju. Ljudi obično misle: „Ma, možda je iz kanalizacije“, pa čekaju jutro. To je kockanje koje se ne isplati.

Gas je specifičan jer se „džepovi“ mogu napraviti u uglovima gde vazduh ne struji. Čak i ako vam se čini da je miris nestao nakon pet minuta luftiranja, to ne znači da je kvar popravljen.

Najčešća pitanja o bezbednosti

1. Šta ako osetim miris gasa, a nemam gasne instalacije?

Proverite da li komšije koriste gas ili da li smrad dolazi iz kanalizacije. Ipak, ako je miris jak i liči na sumpor, tretirajte ga kao opasnost dok se ne dokaže suprotno.

2. Da li detektori gasa stvarno rade posao?

Rade, ali pod uslovom da su pravilno postavljeni. Gas je teži od vazduha i pada nisko, pa detektor na plafonu često reaguje prekasno.

3. Može li baterijska lampa da izazove eksploziju?

Klasične baterijske lampe takođe imaju prekidače koji mogu zavarničiti. Ako sumnjate na gas, najbolje je koristiti dnevno svetlo ili svetlo sa ulice.

Da li ste ikada osetili neki čudan miris u domu koji niste mogli da objasnite? Podelite svoja iskustva u komentarima, nekome vaš primer može biti ključna lekcija.

