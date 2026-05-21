Ako ovako perete crnu odeću, bolje da je bacite: Stručnjak za hemijsko otkrio najveću grešku

Ako imate mnogo crne odeće, verovatno muku mučite sa činjenicom da boja brzo bledi. Nije samo efekat Sunca pri nošenju i sušenju veša „krivac“, već su i greške pri pranju veša razlog zašto crna odeća brzo izbledi.

Crna odeća može biti vrlo elegantna, lako se uklapa sa većinom boja, ali svako ko je često nosi zna da uskoro može da postane sivkasta, ili čak da „vuče“ na teget. Stručnjak za hemijsko čišćenje otkrio je grešku broj jedan pri pranju crne garderobe.

Stiv Kolins, stručnjak čija porodica već tri generacije ima radnju hemijskog čišćenja odeće u Atlanti, Džordžija, rekao je da je pogrešna temperatura mašinskog pranja jedan od glavnih krivaca za izbledelu crnu odeću.

„Previše vruća voda je vaš neprijatelj. Vrelina i bogate boje kao što je crna, ali i neke jarke, nikako nisu dobra kombinacija. Mnogi misle da viša temperatura u mašini za pranje veša znači i eliminisanje fleka i neprijatnih mirisa, ali nikako neće zaštititi dugovečnost i jasnoću boje crne odeće“, rekao je on.

Visoka temperatura pranja najveći problem za crnu odeću

„Visoke temperature mogu da izvuku boju iz tkanine. A dok se veš vrti u mašini, stvara se trenje koje će oslabiti tkaninu. Vaša crna odeća je dobila batine, uslovo rečeno. I takvo pranje će je brzo izbledeti i oštetiti“, upozorio je Kolins. Ako ovako perete crnu odeću bolje da je odmah bacite.

Ukoliko živite u mestu sa tvrdom vodom, moguće je da će ostaviti i naslage koje se vremenom gomilaju na odeći. Deterdženti, takođe, imaju hemikalije koje posvetljuju, i rezultat je sivkasta, neugledna crna odeća.

Najbolji trik za pranje crne odeće

Kolins navodi i da bi trebalo da razdvajate garderobu kada je perete, a on to radi na sledeći način. Crne i tamne boje idu u jednu mašinu. Jarke, zasićene boje kao što su crvena i ljubičasta idu zajedno. Svetlije, slične boje kao što su siva i bež mogu se prati u istoj mašini, a odvojeno se pere beli veš.

„Trudim se i da razdvajam tipove tkanine, pa tako ne perem poliestersku odeću za vežbanje zajedno sa pamučnim košuljama. Na taj način, smanjujem trenje pri pranju odeće“, rekao je on.

Kada je sušenje veša u pitanju, Kolins izbegava mašinu za sušenje za svoje crne komade. Vrelina je neprijatelj crne garderobe, pa ju je bolje sušiti na terasi ili u dobro provetrenoj prostoriji, nego u mašini koja ima program sušenja na visokoj temperaturi.

Stručnjak se slaže da će prirodno sušenje ostaviti i nabore koje potom moramo da peglamo, ali stoji iza tvrdnje da će tako crna odeća ostati dugo sveža i bogate boje.

