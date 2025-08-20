Ako ovo držite ispod kreveta, nećete spavati mirno – proverite odmah

Ako ovu stvar držite ispod kreveta, miran san vam izmiče. Saznajte šta sabotira vašu energiju i kako da to odmah uklonite.

Možda mislite da je prostor ispod kreveta savršeno mesto za odlaganje stvari, ali ono što tamo držite može direktno uticati na vaš san, raspoloženje i čak zdravlje. Nije praznoverje – već praksa koju potvrđuju i psiholozi i feng šui stručnjaci.

Šta zapravo smeta?

Ispod kreveta često završavaju kutije sa starim uspomenama, odeća koju ne nosimo, pokloni koje ne volimo, pa čak i stvari koje povezujemo sa stresom, tugom ili prošlim vezama. Sve to, verovali ili ne, nosi emocionalni naboj koji se prenosi na našu podsvest dok spavamo.

Neuredna energija = nemiran san

Feng šui kaže da prostor ispod kreveta treba da bude prazan ili da sadrži samo lagane, neutralne stvari poput posteljine. Psihološki gledano, zatrpanost ispod kreveta može izazvati osećaj težine, nesanice, pa čak i anksioznosti. Ako se budite umorni, nervozni ili imate čudne snove – možda je vreme da zavirite ispod kreveta.

Praktičan savet za običnog čoveka

Uzmite 15 minuta i izbacite sve što vam ne treba. Ako nešto izaziva nelagodu kad ga dodirnete – to ne treba da bude ispod kreveta. Oslobodite taj prostor i dajte telu šansu da se odmori bez nepotrebnog tereta. Ne košta ništa, a može promeniti kako se osećate svako jutro.

Ne zaboravite: krevet nije skladište. To je mesto gde obnavljate snagu.

