Ako se grejete na drva, ovo morate da znate: Stručnjak otkrio koje drvo najduže gori

Želite dom topao kao zagrljaj? Otkrijte koje je najbolje ogrevno drvo za maksimalnu toplotu i minimalne troškove.

Tajna efikasnog grejanja i nižih računa leži u jednoj jednostavnoj istini: gustini i suvoći materijala. Najbolje ogrevno drvo su tvrde lišćarske vrste poput graba, bukve i hrasta, koje zbog svoje strukture osiguravaju dugotrajnu žaru i visoku toplotnu moć.

Kada birate ogrev, ne kupujete samo drvo – kupujete toplinu za svoju porodicu. Mnogi prave grešku birajući jeftinije opcije koje na kraju koštaju više zbog bržeg sagorevanja i manje energije. Ako želite da vaš dom postane prava oaza tokom ledenih dana, ključno je da razumete karakteristike različitih vrsta. Grab i bukva su šampioni u oslobađanju toplote, dok hrast zahteva strpljenje, ali nagrađuje stabilnim i dugim plamenom.

Kako prepoznati najbolje ogrevno drvo za vaš dom?

Nije svako drvo stvoreno jednako, i vaša peć će vam to prva reći. Da biste izbegli čišćenje dimnjaka usred zime i hladne radijatore, potrebno je da znate šta unosite u kuću. Tvrdo drvo je daleko superiornije od mekog drveta (poput četinara) jer ima veću gustinu.

Grab : Često nazivan kraljem ogreva. Teško se cepa, ali daje neverovatnu količinu toplote i dugo drži žar.

: Često nazivan kraljem ogreva. Teško se cepa, ali daje neverovatnu količinu toplote i dugo drži žar. Bukva : Najpopularniji izbor kod nas. Ima tanku koru, odlično gori i stvara jak plamen, idealna za brzo zagrevanje prostorija.

: Najpopularniji izbor kod nas. Ima tanku koru, odlično gori i stvara jak plamen, idealna za brzo zagrevanje prostorija. Hrast: Klasik koji gori polako. Savršen je za noćno loženje kada želite da vatra tinja do jutra, ali zahteva dugo sušenje pre upotrebe.

Suvoća drveta: Tajna koju trgovci često prećute

Čak i najkvalitetnija cepanica graba neće vredeti ništa ako je puna vlage. Sirovo drvo troši ogromnu energiju samo na isparavanje vode, umesto da greje vaš dom. Da bi bilo najbolje ogrevno drvo, ono mora biti sušeno najmanje godinu dana, idealno osamnaest meseci. Kada udarite dve cepanice jednu o drugu, treba da čujete oštar, zvonak zvuk, a ne tup udarac. To je zvuk kvaliteta.

Zamka lošeg izbora: Šta izbegavati?

Ne dozvolite da vas niska cena zavara. Korišćenje četinara (bor, jela) dovodi do stvaranja smole u dimnjaku, što može izazvati požar. Takođe, izbegavajte lakirano ili farbano drvo – ono pri sagorevanju ispušta toksične materije koje udišete vi i vaša deca.

