Ako ti bojler radi ovako — trošiš duplo više struje nego što misliš

Muškarac proverava podešavanje temperature na starom bojleru koji troši previše struje.
Foto: Krstarica/AI

Tvoj bojler možda tiho jede struju — proveri da li i ti nesvesno plaćaš duplo više!

Ako ti bojler stalno radi, a voda je previše vrela — trošiš duplo više struje nego što misliš, i to svakog dana.

Većina ljudi ne zna da bojler ne mora da radi non-stop da bi imao toplu vodu. Kad je termostat podešen previsoko ili se bojler ne gasi, on troši struju kao da greje bazen, a ne litar-dva za tuširanje.

Kako da proveriš da li ti bojler bespotrebno troši struju?

Ako ti je voda u bojleru stalno vrela, a ne koristiš je često — verovatno ti bojler radi bez pauze.

To možeš lako proveriti:

  1. Dodirni cev bojlera — ako je vruća i kad ne koristiš vodu, grejač radi.
  2. Pogledaj termostat — ako je na maksimumu, smanji ga na 55–60°C.
  3. Uključi bojler samo kad ti treba — jutro i veče, ne 24/7.

Koliko zapravo možeš da uštediš?

Ako bojler radi neprekidno, mesečno može da potroši i do 1000 dinara više nego što bi trebalo.

Smanjenjem temperature i korišćenjem tajmera, račun za struju može pasti i do 30%.

Najčešće greške koje ljudi prave sa bojlerom

  • Drže ga uključenim ceo dan
  • Ne proveravaju termostat
  • Misle da se voda neće ugrejati ako se bojler ne pali stalno
  • Ne koriste tajmer ili pametnu utičnicu

Kako da koristiš bojler pametno — koraci za uštedu

  1. Postavi termostat na 55–60°C
  2. Uključi bojler 1–2 sata pre tuširanja
  3. Isključi ga nakon korišćenja
  4. Koristi pametnu utičnicu ili tajmer
  5. Redovno proveravaj da li grejač radi kad ne treba

Najčešća pitanja o potrošnji bojlera

 – Da li bojler troši struju kad je uključen, a ne koristim vodu?

Da, ako grejač radi, troši struju čak i kad ne koristiš vodu.

 – Koja je idealna temperatura za bojler?

Između 55°C i 60°C — dovoljno za tuširanje, a ne previše da trošiš struju.

 – Da li je pametno da bojler bude stalno uključen?

Ne. Najbolje je da radi samo kad ti treba topla voda.

 – Kako da znam da mi bojler previše troši?

Ako ti je voda stalno vrela, a račun za struju raste — vreme je za proveru.

Bojler ti ne mora biti neprijatelj na računu za struju — samo ga koristi pametno. Kad znaš šta da proveriš i kako da ga podesiš, ušteda dolazi sama.

