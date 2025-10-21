Ako ti bojler radi ovako — trošiš duplo više struje nego što misliš

Tvoj bojler možda tiho jede struju — proveri da li i ti nesvesno plaćaš duplo više!
Ako ti bojler stalno radi, a voda je previše vrela — trošiš duplo više struje nego što misliš, i to svakog dana.
Većina ljudi ne zna da bojler ne mora da radi non-stop da bi imao toplu vodu. Kad je termostat podešen previsoko ili se bojler ne gasi, on troši struju kao da greje bazen, a ne litar-dva za tuširanje.
Kako da proveriš da li ti bojler bespotrebno troši struju?
Ako ti je voda u bojleru stalno vrela, a ne koristiš je često — verovatno ti bojler radi bez pauze.
To možeš lako proveriti:
- Dodirni cev bojlera — ako je vruća i kad ne koristiš vodu, grejač radi.
- Pogledaj termostat — ako je na maksimumu, smanji ga na 55–60°C.
- Uključi bojler samo kad ti treba — jutro i veče, ne 24/7.
Koliko zapravo možeš da uštediš?
Ako bojler radi neprekidno, mesečno može da potroši i do 1000 dinara više nego što bi trebalo.
Smanjenjem temperature i korišćenjem tajmera, račun za struju može pasti i do 30%.
Najčešće greške koje ljudi prave sa bojlerom
- Drže ga uključenim ceo dan
- Ne proveravaju termostat
- Misle da se voda neće ugrejati ako se bojler ne pali stalno
- Ne koriste tajmer ili pametnu utičnicu
Kako da koristiš bojler pametno — koraci za uštedu
- Postavi termostat na 55–60°C
- Uključi bojler 1–2 sata pre tuširanja
- Isključi ga nakon korišćenja
- Koristi pametnu utičnicu ili tajmer
- Redovno proveravaj da li grejač radi kad ne treba
Najčešća pitanja o potrošnji bojlera
– Da li bojler troši struju kad je uključen, a ne koristim vodu?
Da, ako grejač radi, troši struju čak i kad ne koristiš vodu.
– Koja je idealna temperatura za bojler?
Između 55°C i 60°C — dovoljno za tuširanje, a ne previše da trošiš struju.
– Da li je pametno da bojler bude stalno uključen?
Ne. Najbolje je da radi samo kad ti treba topla voda.
– Kako da znam da mi bojler previše troši?
Ako ti je voda stalno vrela, a račun za struju raste — vreme je za proveru.
Bojler ti ne mora biti neprijatelj na računu za struju — samo ga koristi pametno. Kad znaš šta da proveriš i kako da ga podesiš, ušteda dolazi sama.
Hajde da ti bojler radi za tebe, a ne protiv tebe! Podeli ovaj tekst sa nekim ko se stalno žali na račun za struju.
