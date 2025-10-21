Ako ti bojler radi ovako — trošiš duplo više struje nego što misliš

Tvoj bojler možda tiho jede struju — proveri da li i ti nesvesno plaćaš duplo više!

Ako ti bojler stalno radi, a voda je previše vrela — trošiš duplo više struje nego što misliš, i to svakog dana.

Većina ljudi ne zna da bojler ne mora da radi non-stop da bi imao toplu vodu. Kad je termostat podešen previsoko ili se bojler ne gasi, on troši struju kao da greje bazen, a ne litar-dva za tuširanje.

Kako da proveriš da li ti bojler bespotrebno troši struju?

Ako ti je voda u bojleru stalno vrela, a ne koristiš je često — verovatno ti bojler radi bez pauze.

To možeš lako proveriti:

Dodirni cev bojlera — ako je vruća i kad ne koristiš vodu, grejač radi. Pogledaj termostat — ako je na maksimumu, smanji ga na 55–60°C. Uključi bojler samo kad ti treba — jutro i veče, ne 24/7.

Koliko zapravo možeš da uštediš?

Ako bojler radi neprekidno, mesečno može da potroši i do 1000 dinara više nego što bi trebalo.

Smanjenjem temperature i korišćenjem tajmera, račun za struju može pasti i do 30%.

Najčešće greške koje ljudi prave sa bojlerom

Drže ga uključenim ceo dan

Ne proveravaju termostat

Misle da se voda neće ugrejati ako se bojler ne pali stalno

Ne koriste tajmer ili pametnu utičnicu

Kako da koristiš bojler pametno — koraci za uštedu

Postavi termostat na 55–60°C Uključi bojler 1–2 sata pre tuširanja Isključi ga nakon korišćenja Koristi pametnu utičnicu ili tajmer Redovno proveravaj da li grejač radi kad ne treba

Najčešća pitanja o potrošnji bojlera

– Da li bojler troši struju kad je uključen, a ne koristim vodu?

Da, ako grejač radi, troši struju čak i kad ne koristiš vodu.

– Koja je idealna temperatura za bojler?

Između 55°C i 60°C — dovoljno za tuširanje, a ne previše da trošiš struju.

– Da li je pametno da bojler bude stalno uključen?

Ne. Najbolje je da radi samo kad ti treba topla voda.

– Kako da znam da mi bojler previše troši?

Ako ti je voda stalno vrela, a račun za struju raste — vreme je za proveru.

Bojler ti ne mora biti neprijatelj na računu za struju — samo ga koristi pametno. Kad znaš šta da proveriš i kako da ga podesiš, ušteda dolazi sama.

Hajde da ti bojler radi za tebe, a ne protiv tebe! Podeli ovaj tekst sa nekim ko se stalno žali na račun za struju.

