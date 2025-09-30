Ako u kući samo postavite ovo zlo i nesreća će „pobeći“ iz vašeg doma zauvek

Moćna zaštita od zla.

Postoji verovanje da određene amajlije, kada se postave u kući, donose sreću i štite od svih negativnih uticaja.

Evo koje su to amajlije:

1. Simboli slona: U hinduizmu i budizmu, slon simbolizuje različite pozitivne aspekte, poput majčinstva, plodnosti, sreće i mudrosti. Postavljanje figurice slona, posebno onog sa podignutom surlom, u dnevnoj sobi, može privući sreću.

2. Tamjan: Osim što mnogi pale tamjan zbog njegovog opuštajućeg mirisa, veruje se da može očistiti prostoriju od negativne energije.

3. Potkovica: Stari simbol sreće, potkovica se tradicionalno kači iznad ulaznih vrata da bi odbijala negativne sile i ljude.

4. Simboli kornjače: Kornjača je omiljeni simbol feng šuija jer se smatra snažnim zaštitnikom doma. Njen oklop može biti simbol zaštitništva kada se postavi u blizini ulaznih vrata.

5. Bambus: Prema kineskom sujeverju, bambus je važan simbol sreće, ali broj bambusovih štapova ima različita značenja.

6. Crvena boja: Crvena se često povezuje sa srećom u mnogim kulturama, pa postavljanje crvenih predmeta poput vaze, tepiha ili draperija u domu može privući sreću.

7. Fatimina ruka (Hamza): Ova amajlija, popularna na Bliskom istoku i u Severnoj Africi, nosi se radi zaštite od zlih pogleda i za opšte dobro zdravlje.

8. Simbol svinje: Iako se čini neobičnim, svinja je simbol sreće u mnogim kulturama, posebno u Evropi. U Nemačkoj, na primer, smatra se da svinja donosi sreću.

9. Peraja šarana: Veruje se da nošenje peraja šarana u novčaniku može privući bogatstvo, što je praksa koja potiče iz feng šuija.

10. Žir: Žir je simbol moći i zaštite, a često se koristi kao dekoracija u domu.

Ove amajlije su deo bogate tradicije i verovanja, i mnogi ljudi ih čuvaju u svojim domovima kako bi privukli sreću i zaštitili se od negativnih uticaja.

