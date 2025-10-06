Ako vam je posteljina u ove 2 boje, zaboravite na nju, “prizvaće” vam neželjene goste!

Ukoliko koristite tamnu posteljinu, naročitu crvenu i crnu, najbolje bi bilo da što pre promenite tu naviku. Ove dve boje, utvrdili su naučnici, naročito privlače stenice!

Naime, kako je objavio „Žurnal medicinske etimologije“, ovi insekti vole da prave skrovišta na crvenim i crnim materijalima, ali zato ne podnose zelene, žute i bele.

Stenice, ljubav prema određenim bojama razvijaju s odrastanjem, a pretpostavlja se sa tamna mesta, naročito crvena, mogla bi da predstavlja i sposobnost ka kamufliranju, pošto je njihov oklop takođe tamnijih boja.

S druge strane, na zelenoj, žutoj i beloj podlozi stenice ne mogu da se sakriju, pa zato i ne podnose te boje.

Kako god, ali ovo bi trebalo da vam bude sasvim dovoljno da promenite boju posteljine i tako izbegnete jednu zaista ružnu neugodnost kao što su stenice.

