Ako vam se u frižideru ili zamrzivaču skuplja led, ubacite ovu namirnicu: Problem nestaje kao od šale

Da vam se više nikada ne skuplja led, zidove frižidera i zamrzivača premažite ovom jednostavnom namirnicom iz vaše kuhinje.

Zaboravite na odmrzavanje! Trik sa uljem sprečiće da vam se skuplja led u frižideru ili zamrzivaču – problem nestaje kao od šale

Naslage leda nastaju usled viška tečnosti i vlage u frižiderima i zamrzivačima. Pre svega, treba da se uverite da su namirnice i hrana u kesama dobro zatvoreni i upakovani i pravilno uskladišteni u zamrzivaču. Novi uređaji na tržištu danas dolaze sa ‘no frost’ tehnologijom, ali mnogi se i dalje bore sa ovim problemom.

Da biste sprečili stvaranje leda na zidovima frižidera ili zamrzivača, prvo ih očistite. Nakon što ste potpuno očistili uređaje, osušite sve zidove i lagano ih premažite uljem.

Ulje bi trebalo da otežava formiranje i formiranje novog leda. Led najčešće nastaje zbog viška vlage u frižideru i zamrzivaču, tako da uvek treba voditi računa o svim kesama sa hranom koje držite unutra.

Vodite računa da sve posude i kese sa hranom budu zatvorene kako bi iz njih izlazilo što manje vode, prenosi DomInVrt.

