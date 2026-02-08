Ako vaš ormar ima neprijatan miris, ovo odmah uradite: 1 stvar koju verovatno već imate u kuhinji rešava problem

ormar
Foto: pexels.com/cottonbro

Ne bacajte novac na skupe osveživače. Ova sitnica iz kuhinje potpuno neutrališe neprijatne mirise u ormaru i čuva vašu odeću.

Neprijatan miris vlage u ormaru može pokvariti i tek opranu odeću, ali rešenje često nije u skupim osveživačima, već u jednoj jednostavnoj namirnici koju svi imaju kod kuće.

Otvarate li ormar i umesto mirisa sveže opranog veša zateknete težak, vlaga-miris? Ovo je problem sa kojim se mnogi susreću, ali rešenje ne leži u skupim osveživačima koji samo prikrivaju miris. Pravi efekat dolazi iz razumevanja uzroka i primene jednostavnih, prirodnih strategija.

Zašto ormar smrdi?

Glavni krivac je vlaga u kombinaciji sa zatvorenim, tamnim prostorom i slabom cirkulacijom vazduha. Takvi uslovi stvaraju idealno okruženje za mikroorganizme poput plesan i gljivica, koji oslobađaju specifične gasove poznate kao mikrobni hlapljivi organski spojevi (MVOC). Čak i potpuno oprana odeća može upiti te mirise ako nije potpuno suva ili se duže skladišti u ormaru.

Dodatni faktori uključuju visoku vlažnost u stanu, curenje cevi ili odlaganje nošene, znojave odeće. Zato je važno prvo ukloniti postojeći miris, pre nego što krenete na dugoročne strategije.

Prirodni saveznici

  • Soda bikarbona: neutralizuje neprijatne mirise umesto da ih samo prikrije. Stavite otvorenu posudicu u ormar i menjajte je jednom mesečno.
  • Aktivni ugalj: njegova porozna struktura upija vlagu i mirise. Možete koristiti gotove vrećice ili nekoliko briketa za roštilj (bez dodataka) u staroj čarapi.
  • Riža i eterična ulja: sipajte sirovu rižu u staklenku i dodajte 10 do 15 kapi eteričnog ulja po izboru (lavanda, limun, čajevac). Riža upija vlagu, dok ulje oslobađa svež miris.
  • Školska kreda: jednostavno vežite nekoliko komada i okačite u ormar – upija vlagu i smanjuje ustajalost.

Prevencija je ključ

Najvažnije je uvesti pametne navike:

  • Ventilacija: svakog jutra ostavite vrata ormara otvorena najmanje 15 minuta. Razmak između veša treba biti 1–2 cm kako bi vazduh cirkulisao. Ako je moguće, ugradite rešetkasta vrata za stalnu ventilaciju.
  • Kontrola vlage: u ormar ne stavljajte vlažnu odeću. Sportsku opremu, jakne i slične stvari uvek prvo potpuno osušite. Silikonske vrećice iz kutija za cipele rasporedite po policama i džepovima.
  • Redovno čišćenje: dva puta godišnje potpuno ispraznite ormar. Police i zidove prebrišite krpom natopljenom mešavinom vode i belog sirćeta (1:1). Ocat uništava spore plesni, a miris nestaje za sat vremena.

Uvođenjem ovih trikova u svakodnevnu rutinu, vaš ormar postaje čista, sveža i prijatna oaza za odeću – bez skupih osveživača i neprijatnih mirisa.

