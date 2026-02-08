Ako vaš ormar ima neprijatan miris, ovo odmah uradite: 1 stvar koju verovatno već imate u kuhinji rešava problem

Ne bacajte novac na skupe osveživače. Ova sitnica iz kuhinje potpuno neutrališe neprijatne mirise u ormaru i čuva vašu odeću.

Neprijatan miris vlage u ormaru može pokvariti i tek opranu odeću, ali rešenje često nije u skupim osveživačima, već u jednoj jednostavnoj namirnici koju svi imaju kod kuće.

Otvarate li ormar i umesto mirisa sveže opranog veša zateknete težak, vlaga-miris? Ovo je problem sa kojim se mnogi susreću, ali rešenje ne leži u skupim osveživačima koji samo prikrivaju miris. Pravi efekat dolazi iz razumevanja uzroka i primene jednostavnih, prirodnih strategija.

Zašto ormar smrdi?

Glavni krivac je vlaga u kombinaciji sa zatvorenim, tamnim prostorom i slabom cirkulacijom vazduha. Takvi uslovi stvaraju idealno okruženje za mikroorganizme poput plesan i gljivica, koji oslobađaju specifične gasove poznate kao mikrobni hlapljivi organski spojevi (MVOC). Čak i potpuno oprana odeća može upiti te mirise ako nije potpuno suva ili se duže skladišti u ormaru.

Dodatni faktori uključuju visoku vlažnost u stanu, curenje cevi ili odlaganje nošene, znojave odeće. Zato je važno prvo ukloniti postojeći miris, pre nego što krenete na dugoročne strategije.

Prirodni saveznici

Soda bikarbona: neutralizuje neprijatne mirise umesto da ih samo prikrije. Stavite otvorenu posudicu u ormar i menjajte je jednom mesečno.

Aktivni ugalj: njegova porozna struktura upija vlagu i mirise. Možete koristiti gotove vrećice ili nekoliko briketa za roštilj (bez dodataka) u staroj čarapi.

Riža i eterična ulja: sipajte sirovu rižu u staklenku i dodajte 10 do 15 kapi eteričnog ulja po izboru (lavanda, limun, čajevac). Riža upija vlagu, dok ulje oslobađa svež miris.

Školska kreda: jednostavno vežite nekoliko komada i okačite u ormar – upija vlagu i smanjuje ustajalost.

Prevencija je ključ

Najvažnije je uvesti pametne navike:

Ventilacija: svakog jutra ostavite vrata ormara otvorena najmanje 15 minuta. Razmak između veša treba biti 1–2 cm kako bi vazduh cirkulisao. Ako je moguće, ugradite rešetkasta vrata za stalnu ventilaciju.

Kontrola vlage: u ormar ne stavljajte vlažnu odeću. Sportsku opremu, jakne i slične stvari uvek prvo potpuno osušite. Silikonske vrećice iz kutija za cipele rasporedite po policama i džepovima.

Redovno čišćenje: dva puta godišnje potpuno ispraznite ormar. Police i zidove prebrišite krpom natopljenom mešavinom vode i belog sirćeta (1:1). Ocat uništava spore plesni, a miris nestaje za sat vremena.

Uvođenjem ovih trikova u svakodnevnu rutinu, vaš ormar postaje čista, sveža i prijatna oaza za odeću – bez skupih osveživača i neprijatnih mirisa.

(Ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com