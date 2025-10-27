Ako već danima koristite isti sunđer za pranje sudova, ovo morate da pročitate

Sunđer za pranje sudova je među najčešće korišćenim kućnim predmetima, ali i jednim od najgorih „gnezda“ za bakterije i plesni — čak i kad izgleda čisto. Ipak, sunđer za pranje sudova može se pravilno održavati da bi se smanjile bakterijske naslage.

Kada zameniti sunđer?

Higijena sunđera je ključna za osiguranje sigurnosti i čistoće prilikom pranja posuđa.

Redovno čišćenje i dezinfekcija sunđera, na primer u mikrotalasnoj pećnici ili u mešavini vode i dezinfekcionog sredstva, pomaže u održavanju sunđera u dobrom stanju i produžava njihov rok trajanja.

Zamena sunđera čim počnu da mirišu je još jedan važan korak u održavanju higijene u kuhinji.

Stručnjaci preporučuju da sunđer za pranje sudova zamenite na 7 do 15 dana, u zavisnosti od intenziteta upotrebe.

Blaga upotreba (pranje samo tanjira i pribora) — može trajati do 15 dana.

Intenzivna upotreba (čišćenje lonaca, masne površine) — najbolje zameniti posle 10 dana.

Signal da je sunđer potrošen: neprijatan miris, promena boje, razdvajanje slojeva, oslabljena pena ili zalijepljeni ostaci hrane na vašem sunđeru za pranje sudova.

Kako ga pravilno skladištiti

Ne ostavljajte sunđer na vlažnim mestima ili u posudama bez ventilacije. Najbolje je čuvati sunđer za pranje sudova na suvim mestima — na kukici, rešetki ili u držaču sa otvorima — kako bi voda isparavala i smanjila rast mikroorganizama.

Dva sigurna načina za dezinfekciju:

Iako zamena je najbolja opcija, možete sunđer za pranje sudova održavati bezbednim još nekoliko dana koristeći sledeće metode:

Vrela voda s dezinfekcionim sredstvom: iskuvajte sunđer na 3-5 minuta u vodi s malo sredstva za dezinfekciju.

Rastvor sa izbeljivačem: potopite sunđer u mešavinu pola litra vode i kašike izbeljivača na 10 minuta, a zatim dobro isperite.

