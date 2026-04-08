Ako vidite ove oznake na kesici farbe za jaja, nipošto je ne kupujte: Veoma je štetna po zdravlje

Veštačke boje mogu da prouzrokuju određene zdravstvene probleme, naročito kod dece. Ako vidite ove oznake na kesici farbe za jaja najbolje bi bilo da je ne kupujete, već da je zamenite nekom prirodnom bojom iz svoje kuhinje.

Tradicionalno bojenje jaja prirodnim materijalima, ljuskom luka, ili nekim drugim biljkama, sve je manje popularno i sve više kupovne farbe stavljaju se u prvi plan.

Njihov kvalitet nije još dovoljno ispitan i ne zna se koliko su određeni sastojci štetni po zdravlje, upozoravaju stručnjaci.

Veštačke boje bi navodno trebale da se razgrade u organizmu, ali ona može da bude delimična pa mogu nastati sastavi koji mogu da proizvedu različite probleme. Smetnje sa disanjem, alergije, manjak koncentracije…

Evropski parlament je 2010. godine odlučio da na deklaraciji hrane, koja u sebi ima „veštačke“ boje E102, E104, E110, E122, E124, E129, mora da piše upozorenje: „Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje dece“. Ako vidite ove oznake nemojte da ih kupujete.

Plava boja iz kesice ne bi trebala da se koristi često jer sadrži indigotin E 132, koji se veže za moguće alergije.

Zamenite veštačke boje prirodnim farbanjem

Crvena boja možete da dobijete od lukovice, sok od brusnice ili šipka, smrznute, mlevene maline, u soku trešnje i cveklu.

Narandžasta boja se dobija od kurkume, šargarepe

Zelena se najbolje postiže sa spanaćem.

Plava uz smrvljene zamrznute borovnice i lišće crvenog kupusa.

Ljubičasta se najbolje dobija uz tamno crno vino.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com