Stavite aluminijumsku foliju ispred vrata i gledajte šta se dešava: Rešiće vam veliki problem preko noći

Aluminijumska folija ispred vrata rešava jedan dosadan kućni problem preko noći. Probajte, koštaće vas par dinara.

Komšije se već mesecima žale na iste neželjene goste u dvorištu, a rešenje im stoji u kuhinjskoj fioci. Aluminijumska folija ispred ulaznih vrata navodno rešava problem koji ljudi godinama pokušavaju da reše skupim preparatima iz prodavnice.

Trik se širi društvenim mrežama brzinom svetlosti i ima logično objašnjenje.

Zašto baš ispred vrata, a ne bilo gde drugde

Mačke, miševi i sitni „posetioci“ najčešće ulaze na isto mesto: kroz prag, prolaz ili pukotinu uz vrata. Tu je tačka udara, tu treba postaviti barijeru.

Otkinete komad folije, malo je izgužvate i pričvrstite tako da visi slobodno, kao mala zastavica.

Najvažnije je da folija nije zategnuta. Mora da se pomera na promaji, da titra, da hvata svetlost. Statičan komad u uglu neće uraditi ništa.

Mačke beže od šuštanja i odsjaja

Ljudi u prizemnim kućama godinama vode rat sa mačkama koje ostavljaju tragove po haubi automobila, kopaju po cveću i obeležavaju terasu. Aluminijumska folija radi na dva osetila istovremeno.

Mačke imaju mnogo osetljiviji sluh od nas. Šuškanje folije na vetru im je naporno, a iznenadni odsjaj sunca na površini deluje kao pretnja iz prirode. Kombinacija ta dva signala kaže im jedno: ovo mesto nije sigurno, idi dalje. Posle nekoliko dana izbegavanja, ruta im se menja sama od sebe.

Trik sa folijom radi i za miševe

Sa glodarima priča ide još dublje. Miš ne podnosi klizavu, hladnu površinu pod šapama, jer mu remeti orijentaciju. Kada naiđe na foliju, povlači se. Zato ljudi guraju zgužvane komade u pukotine, rupe oko cevi i mesta gde se vide tragovi.

Postoji još jedan razlog koji ljudi obično ne pominju. Mi miris aluminijuma jedva osećamo, ali glodari imaju čulo mirisa razvijenije nekoliko stotina puta. Ono što je nama neutralno, njima je odbojno i remeti im sposobnost da pronađu hranu.

Kako se ovaj trik tačno izvodi

Postupak je apsurdno jednostavan i košta manje od jedne kafe.

Otkinite traku folije dugu oko 30 santimetara

Lagano je izgužvajte tako da ima nepravilne nabore koji hvataju svetlo

Pričvrstite je selotejpom uz dovratak, sa unutrašnje strane

Ostavite donji deo da slobodno visi i da reaguje na promaju

Proverite stanje za tri dana i zamenite ako se zaglavi ili izravna

Bonus caka – peglanje je upola kraće

Kada već imate rolnu pri ruci, evo trika koji menja jutarnju rutinu.

Stavite sloj aluminijumske folije ispod navlake daske za peglanje. Folija reflektuje toplotu nagore, pa se košulja gladi i sa lica i sa naličja istovremeno. Pegla klizi lakše, prelazite preko istog mesta jednom umesto tri puta, a struja vam radi kraće.

Greška sa alu folijom koju skoro svi prave

Najčešća zabuna je da ljudi stave foliju jednom i očekuju da rešava problem mesecima. Folija se vremenom izgužva, izgubi sjaj i prestane da šušti. Komad alu folije menjate na svakih sedam do deset dana, inače gubi efekat. Drugi propust je postavljanje na zatvorenom mestu bez ikakvog strujanja vazduha. Bez kretanja, nema zvuka, nema odsjaja, nema rezultata.

Probali ste neki neobičan trik sa folijom koji je stvarno upalio u vašoj kući? Napišite u komentarima šta je radilo, a šta je bilo bacanje vremena.

