Stavila je običnu aluminijumsku foliju u frižider pre spavanja: Trik koji štedi novac i rešava problem koji svi imamo!

Aluminijumska folija u frižideru smanjuje račun za struju i rešava onaj iritantni led. Probajte večeras, pre spavanja.

Onaj grozni problem sa frižiderom koji svima nama kida živce može da se reši za doslovno dvadeset dinara – koliko košta samo jedan metar obične alu-folije. Aluminijumska folija u frižideru, postavljena pre spavanja na tačno određeno mesto, dokazano smanjuje potrošnju struje i sprečava onaj dosadni sloj leda koji se hronično hvata po zadnjem zidu. Zvuči previše jednostavno da bi radilo. A radi.

Zašto baš pre spavanja, a ne ujutru

Noću se vrata frižidera ne otvaraju. Unutrašnja temperatura pada i ostaje stabilna pet do sedam sati, što je idealan prozor da folija odradi svoje. Ako foliju stavite ujutru, pre nego što krenete u kupovinu i kuvanje, svako otvaranje vrata kvari efekat. Pre spavanja je najmirniji trenutak u kuhinji.

Gde tačno ide folija u frižideru

Ne na police i ne preko hrane. Iscepate komad alu folije, otprilike 30 sa 30 centimetara, i postavite ga na zadnji unutrašnji zid, tačno iznad rupice za oticanje kondenzata. Drugi komad, manji, ide na dno zamrzivača, ispod fioke. To su dve tačke gde se hladnoća najviše gubi i gde se led pravi prvi.

Kako folija zapravo pomaže

Aluminijum reflektuje hladnoću nazad u prostor frižidera, slično kao što termo folija na prozoru leti vraća sunčevu toplotu. Kompresor se pali ređe jer temperatura unutra duže ostaje konstantna. Manje paljenja kompresora znači direktno manji račun za struju, naročito ako je uređaj stariji od sedam godina.

Koliko se zaista uštedi na struji

Računica je skromna ali realna. Stariji frižider u prosečnoj zgradi troši između 200 i 350 kilovat sati godišnje. Trik sa folijom skida između 5 i 8 procenata potrošnje, po procenama majstora za bele tehnike. To je nekoliko stotina dinara godišnje, ne hiljade. Ali kad uračunate i to što ne morate da odmrzavate zamrzivač svaka tri meseca, broj počinje da se broji.

Da li je aluminijumska folija u frižideru bezbedna

Da, pod uslovom da ne dodiruje grejne elemente niti pokriva ventilacione otvore. Folija ide na ravan zid ili dno, ne preko otvora kroz koji cirkuliše vazduh.

Greška koju većina napravi prvi put

Pokrivanje cele zadnje strane jednim ogromnim komadom. Tako blokirate cirkulaciju vazduha i postižete suprotan efekat, frižider radi jače. Folija treba da bude komad, ne tapeta. I obavezno glatka strana okrenuta ka unutrašnjosti, ne zgužvana.

Stari komšijski savet

Ovaj trik se decenijama prenosi po komšiluku, od vremena kada je svaki kilovat značio nešto. Babe su ga koristile za stare Obodine, a danas ga ponovo otkrivaju mladi koji žive u stanovima gde je svaki dinar na računu vidljiv. Jednostavno. Bez majstora. Bez kupovine ničega novog.

Koliko često treba menjati foliju u frižideru?

Jednom mesečno je sasvim dovoljno, ili čim primetite da je folija postala vlažna i mlitava od kondenzata.

Da li ovaj trik radi i u novijim no frost frižiderima?

Radi, ali je efekat manji jer no frost modeli već imaju bolju cirkulaciju vazduha i ređe prave led.

Mogu li umesto folije da stavim nešto drugo?

Možete probati i tanak komad stiropora ili pluteni podmetač, ali alu folija najbolje reflektuje hladnoću i lako se menja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com