Ubacite 3 loptice od folije u veš mašinu i gledajte šta se dešava: Rešenje za problem koji nas sve muči, a omekšivač vam više neće ni trebati!

Aluminijumska folija u veš mašini – rešenje za mekan veš koje štedi novac

Verovatno ste primetili da veš nakon sušenja često postane krut ili „puca“ pod prstima. Kupujete skupe omekšivače, ali efekat često izostaje. Iskusne domaćice decenijama koriste jedan jednostavan predmet iz kuhinje. Aluminijumska folija u veš mašini potpuno menja način na koji perete odeću.

Kako aluminijumska folija u veš mašini utiče na garderobu?

Aluminijumska folija u veš mašini rešava problem statičkog elektriciteta tokom pranja i sušenja. Metalne loptice sprečavaju nakupljanje elektriciteta u tkaninama. Rezultat je znatno mekša odeća, lakše peglanje i manja potreba za korišćenjem hemijskih omekšivača u svakom ciklusu.

Zašto vaša odeća više neće biti naelektrisana?

Iskustvo iz prakse pokazuje da je glavni neprijatelj mekoće statički elektricitet. Tokom okretanja bubnja, tkanine se trljaju jedna o drugu. To stvara naelektrisanje koje otežava vlakna.

Kada ubacite loptice od folije, one preuzimaju taj elektricitet na sebe. Vaša odeća ostaje rastresita i prijatna na dodir. Mnogi stručnjaci savetuju ovaj metod jer ne oštećuje mašinu. Metalne loptice ne ostavljaju tragove na tamnoj odeći.

Uputstvo za pravljenje „magičnih“ loptica

Postupak je vrlo jednostavan i zahteva samo minut vašeg vremena:

Uzmite običnu aluminijumsku foliju za pečenje. Otkinite komad veličine dlana. Zgužvajte ga u čvrstu lopticu veličine one za tenis. Ubacite dve do tri loptice direktno u bubanj sa vešom.

Iste loptice možete koristiti više meseci. Menjajte ih tek kada primetite da su postale previše sitne ili deformisane.

Drastična ušteda u kućnom budžetu

Primećujemo u radu sa različitim materijalima da folija menja skupu hemiju. Omekšivači često sadrže jake mirise koji iritiraju osetljivu kožu. Aluminijum je inertan i potpuno bezbedan za alergičare. Pored toga, uštedećete značajnu sumu novca tokom godine. Jedna rolna folije košta manje od jedne boce kvalitetnog omekšivača.

Najčešća pitanja o triku sa folijom

1. Da li folija može da ošteti bubanj veš mašine?

Ne, loptice su lagane i meke. One ne mogu ogrebati unutrašnjost bubnja niti oštetiti grejače tokom ciklusa pranja.

2. Može li se folija koristiti u mašini za sušenje veša?

Da, tamo je njeno dejstvo čak i vidljivije. Folija sprečava da se odeća lepi jedna za drugu.

3. Da li ovaj trik pomaže kod pranja peškira?

Pomaže izuzetno. Peškiri postaju ponovo pufnasti jer folija sprečava slepljivanje pamučnih vlakana tokom centrifuge.

Da li ste već probali ovaj trik ili i dalje verujete samo kupovnim omekšivačima? Pišite nam u komentarima!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com