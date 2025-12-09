Američki doktor upozorio: Evo šta mirisne sveće rade organizmu, bacite ih! (VIDEO)

Da li znate da vazduh u vašem domu može biti toksičniji od onog na prometnoj raskrsnici? Dr Džek Gudman upozorava da vaš omiljeni večernji ritual možda tiho ugrožava vaše zdravlje.

Koliko puta ste se nakon napornog dana zavalili u fotelju, pritisnuli upaljač i pustili da miris vanile ili lavande ispuni sobu? Taj trenutak deluje kao čista magija i beg od stresa. Međutim, dok vi uživate u plamenu, u vazduh se otpuštaju supstance koje niko ne želi u svojim plućima. Upravo tu se krije štetnost mirisnih sveća o kojoj se retko govori, a koja može imati dugoročne posledice po respiratorni sistem.

Nedavno je jedna mlada Amerikanka primetila da njena nosna duplja postaje crna, i svoje iskustvo podelila na internetu. Nakon kratkog ispitivanja tog stanja, doktor Džek Gudman se javio uplašenoj devojci.

Na njen post je odgovorio mladi doktor Džek Gudman, koji je nakon razgovora sa devojkom ustanovio da je njeno stanje izazvano mirisnim svećama koje ona neprestano pali, po sopstvenom priznanju.

Zašto je štetnost mirisnih sveća realna pretnja?

Dr Džek Gudman (Dr. Jack Goodman), stručnjak koji se često bavi uticajem toksina iz okruženja na ljudsko telo, izneo je šokantne podatke. Većina komercijalnih sveća pravi se od parafinskog voska. Parafin je nusproizvod prerade nafte. Kada ga zapalite, on ne nestaje tek tako – on sagoreva i otpušta kancerogene materije poput benzena i toluena. Dr Gudman ovo poredi sa udisanjem izduvnih gasova dizel motora, samo što se to dešava u zatvorenoj sobi gde ventilacija često nije adekvatna.

Mnogi nisu svesni da štetnost mirisnih sveća leži i u samim mirisima. Sintetički mirisi često sadrže ftalate, hemikalije koje mogu poremetiti hormonski balans. Zamislite svoj dom kao hermetički zatvorenu kutiju; paljenjem parafinske sveće vi tu kutiju punite nevidljivim zagađivačima.

Upozorenje koje menja navike

Prema rečima doktora Gudmana, simptomi nisu uvek trenutni. Možda ćete osetiti blagu glavobolju, iritaciju očiju ili kašalj, a da to uopšte ne povežete sa svećom koja gori na stolu. Za osobe sa astmom ili alergijama, štetnost mirisnih sveća je još izraženija i može dovesti do ozbiljnih napada gušenja.

Zdrave alternative: Miris bez rizika

Ne morate se odreći prijatne atmosfere da biste sačuvali zdravlje. Postoje jednostavne zamene koje eliminišu rizike:

Sveće od pčelinjeg voska: Prirodne su, ne ispuštaju toksine i čak mogu pomoći u prečišćavanju vazduha jonizacijom.

Sveće od sojinog voska: Biljna baza koja sagoreva čistije i duže traje, bez čađi.

Difuzeri sa eteričnim uljima: Najbezbedniji način da dom miriše sveže, uz terapeutska svojstva biljaka.

Nema lepšeg osećaja od sigurnog doma u kojem se diše punim plućima. Kada sledeći put poželite da napravite atmosferu, setite se da štetnost mirisnih sveća nije mit, već stvarna opasnost koju lako možete izbeći. Izbacite toksine, odaberite pčelinji vosak ili eterična ulja i gledajte kako se energija u vašem prostoru menja nabolje!

