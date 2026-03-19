Baka nije znala za kupovne farbe, a jaja su joj bila najlepša: Koristila je ono što svako ima u kući

Prirodne boje za jaja donose najlepše nijanse bez veštačkih farbi. Isprobajte ove stare tehnike iz kuhinje i obradujte vašu porodicu!

Prirodne boje za jaja uvek ispadnu lepše od kupovnih jer daju duboke, tople nijanse. Tajna savršenih šara krije se u pravoj razmeri sirćeta. Sve što vam je potrebno za najlepšu prazničnu korpu već imate u svojoj kuhinji ili špajzu.

Naše bake su koristile isključivo biljke i začine. Nisu znale za veštačke farbe iz kesice koje ostavljaju fleke na rukama i farbaju belance. Pored toga, farbanje na ovaj način je potpuno bezbedno za osetljivu dečiju kožu.

Kako se pravi najbolja baza za prirodno bojenje jaja

Pre nego što počnete proces bojenja, jaja moraju biti savršeno čista. Obavezno ih izvadite iz frižidera nekoliko sati ranije da odstoje na sobnoj temperaturi, kako ljuska ne bi pucala usled temperaturnog šoka tokom kuvanja.

Umočite pamučnu krpu u alkoholno sirće i dobro istrljajte svako jaje. Sirće uspešno skida nevidljivi masni sloj sa ljuske i omogućava da se pigment ravnomerno primi. Ako želite znatno svetlije i intenzivnije tonove, najbolje je da koristite jaja sa belom ljuskom.

Izbeljivanje običnih jaja je vrlo jednostavno: prokuvajte ih desetak minuta u mešavini vode i sirćeta u razmeri jedan prema jedan i obrišite sunđerom.

Koje namirnice daju najbolje boje?

Za najlepše nijanse koristite povrće i začine iz kuhinje. Cvekla daje roze boju, kurkuma jarko žutu, dok crveni kupus boji u plavo. Lukovina ostaje neprikosnovena za tradicionalne braon i crvene tonove.

Zaboravite na hemiju, evo šta tačno treba da ubacite u šerpu za svaku nijansu:

Kurkuma za žutu: U litar vrele vode dodajte tri kašike praha kurkume, malo soli i dve kašike sirćeta.

Isecite pola glavice i kuvajte pola sata. Kada izvadite kupus, ubacite jaja i ostavite ih u ljubičastoj vodi dok ne postanu plava. Cvekla za roze : Sveža ili iz tegle, cvekla će dati nežne ružičaste tonove, ali jaja moraju duže da odstoje u obojenoj tečnosti.

: Sveža ili iz tegle, cvekla će dati nežne ružičaste tonove, ali jaja moraju duže da odstoje u obojenoj tečnosti. Spanać i kopriva za zelenu: Sitno seckano zeleno povrće pustiće svoju boju ako ga kuvate na laganoj vatri zajedno sa jajima.

: Sveža ili iz tegle, cvekla će dati nežne ružičaste tonove, ali jaja moraju duže da odstoje u obojenoj tečnosti. Spanać i kopriva za zelenu: Sitno seckano zeleno povrće pustiće svoju boju ako ga kuvate na laganoj vatri zajedno sa jajima.

Tehnike farbanja bez hemije uz malo mašte

Ubedljivo najpopularnije domaće farbanje uskršnjih jaja podrazumeva korišćenje listova iz bašte.

Uberite detelinu, list peršuna ili maslačka. Prislonite list uz ljusku, pažljivo umotajte jaje u parče starih najlon hulahopki i čvrsto zavežite koncem. Spustite ga u šerpu punu ljuski i kuvajte na tihoj vatri.

Ako volite isprobavanje starih metoda, sigurno će vas oduševiti i jedna autentična, stara tehnika farbanja jaja sa Balkana, koja daje fantastične šare samo uz pomoć bilja, bez ikakvih dodatnih sredstava.

Farbanje jaja lukovinom nikad ne izlazi iz mode

Nijedna kupovna farba ne može da zameni onu bogatu, toplu cigla-crvenu nijansu koju daju prirodne boje za jaja napravljene od obične lukovine. Što više suvih ljuski skupite, to će boja u šerpi biti jača i tamnija. Iskusne domaćice obično počnu da sakupljaju ljuske crnog i crvenog luka nedeljama pred Uskrs.

Trik za duboku boju je da lukovinu prvo dobro prokuvate samu u vodi kako bi maksimalno pustila svoj pigment, a tek onda pažljivo spustite sirova jaja unutra da se kuvaju. Neki ljudi vole da dodaju i malo sirćeta za sjaj, dok drugi koriste drugačija sredstva.

Poznato je da farbanje jaja limuntusom odlično fiksira pigment mnogo bolje od sirćeta i sprečava da se boja neprijatno skida na prstima prilikom ljuštenja.

Kako da vratite savršen sjaj ofarbanim jajima

Kada završite ceo proces, obojena jaja obavezno pažljivo izvadite na papirni ubrus ili čistu pamučnu krpu da se potpuno ohlade i osuše na vazduhu. Nikada ih nemojte snažno brisati grubom krpom jer možete skinuti tek zalepljenu boju.

Ovakvo ukrašavanje jaja povrćem ume da ostavi malo matirani trag kada se ljuska potpuno osuši, pa je završni glavni korak vraćanje prirodnog sjaja.

Umočite malo vate ili parče pamučne tkanine u obično suncokretovo ulje, mast ili čak maslinovo ulje i nežno prebrišite svako jaje sa svih strana. Odmah će zasijati u punom sjaju, dobiti glatku teksturu i biće pravi ponos na vašoj prazničnoj trpezi.

Sada kada znate osnovne korake, vreme je da zasučete rukave i uživate u prazničnoj pripremi.

Koji je vaš omiljeni sastojak iz kuhinje kojim svake godine bojite jaja?

