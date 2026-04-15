Bašta će izgledati raskošno i bogato, uvek uradite samo ovo i biljke će duže cvetati

Bašta će izgledati raskošno i bogato ako uvek otklanjate uvele cvetove. Neke od biljaka ovaj vaš mali trud nagrađuju stalnim cvetanjem,.

Mnogi to ne rade redovno, a ne znaju da zbog toga biljke kraće cvetaju. Bašta će izgledati raskošno i bogato ako redovno radite jednu stvar sa biljkama. Većina jednogodišnjih, kao i pojedine višegodišnje biljke, produžavaju cvetanje tokom čitavog perioda vegetacije ukoliko im se redovno odstranjuju uveli cvetovi.

Ova mera se često zaboravlja, a važno je da se primenjuje kako bi se, sa jedne strane održao izgled same biljke a sa druge, kako bi se poboljšala njena kondicija, saznajemo na sajtu Agromedia.rs.

Zašto se uklanjaju uveli cvetovi

Ovaj postupak važan je kako bi se izgled bašte održao na željenom nivou tokom čitave sezone. Biljka gubi na svojoj atraktivnosti kako cvetovi počinju da joj se suše. A time se narušava izgled same te biljke, ali i čitave bašte u celini.

Kako biljci počnu da opadaju latice istovremeno započinje proces stvaranja semena. Pa se sva energija biljke usmerava na razvoj semena umesto na rast cvetova. Učestalo uklanjanje uvelih cvetova, upravo može preokrenuti ove prirodne procese u biljci. Tada će ona biti prinuđena da deo energije nastavi da kanališe ka razvoju cvetova. A to će rezultirati zdravijim izgledom biljke i kontinuiranim cvetanjem. Mnogim višegodišnjim biljkama ova mera pospešuje sposobnost cvetanja.

Iako velikom broju baštovana ovaj postupak može delovati kao dosadan zadatak kojem se ne nazire kraj, efekat koji se njime postiže, a to je višestruko cvetanje u bašti, može ovaj napor učiniti dovoljno vrednim truda.

Neke od biljaka koje ovaj trud nagrađuju drugim cvetanjem, koje po pravilu duže traje od prvog su: neven, kadifica, petunija, lepa kata, devojačko srce, plamenac, žarvonjak, vučika, žalfija, salvija, veronika, hajdučka trava, ehinacea.

Pravilno odstranite uvele cvetove

Ovaj postupak je veoma jednostavan budući da je potrebno samo zakinuti ili odseći peteljku uvelog cveta koja se nalazi iznad zdravog sloja listova. Postupak je potrebno ponoviti sa svim uvelim cvetovima biljke.

Ponekad je lakše primeniti postupak orezivanja i odstraniti nekoliko santimetara vrha biljke. Onoliko koliko je dovoljno da se uklone svi uveli cvetovi. Tom prilikom bi trebalo proveriti da se među uvelim cvetovima ne krije i poneki novi pupoljak. Ukoliko je to slučaj, pupoljak bi trebalo zaobići tako što bi se izrezala peteljka iznad njega.

Ukoliko počnete da praktikujete ovu meru učestalo i što ranije tokom sezone, zadatak će postajati sve lakši.

Započinjanje ove prakse u proleće suočiće vas sa svega nekolicinom biljaka kojima su cvetovi uveli i dati vam priliku da se naviknete. Ponavljanje procesa na svakih nekoliko dana pretvoriće ovaj baštovanski zadatak u svojevrsnu rutinu. Ako se odlučite da sa ovom praksom započnete u ranu jesen, posao uklanjanja uvelih cvetova vas lako može preplaviti i postati isuviše zahtevan.

Ipak, za svakog baštovana, ne postoji ništa lepše od toga da gleda kako bašta buja i cveta. Sa praksom uklanjanja uvelih cvetova tokom čitave sezone bašta će izgledati raskošno i bogato tokom cele godine. Naravno, priroda će vas nagraditi drugim talasom cvetanja kako biste mogli da uživate u lepoti boja, oblika i mirisa cvetova još više.

