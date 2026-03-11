Baštovani ga mrze: Jedna jednostavna stvar može zauvek ukloniti korov iz dvorišta

Korov u bašti može brzo uništiti izgled dvorišta i usporiti rast biljaka. Postoje jednostavni i prirodni načini da ga uklonite.

Baštovani ga mrze – jedna jednostavna stvar može zauvek ukloniti korov u bašti.

Dolaskom toplijih dana mnogi ponovo uređuju dvorišta i bašte, ali jedna stvar gotovo svima pravi problem – korov u bašti.

Ove uporne biljke često rastu brže od povrća i cveća, oduzimaju im vodu i hranljive materije i zbog toga mogu značajno usporiti rast biljaka koje želimo da gajimo.

Mnogi posežu za hemijskim sredstvima, ali iskusni baštovani tvrde da postoje mnogo jednostavniji i prirodniji načini da se korov u bašti ukloni bez štetnih posledica za zemljište i biljke. Jedan od najpoznatijih trikova jeste upotreba mešavine sastojaka koje gotovo svi već imaju u kuhinji.

Na primer, rastvor od sirćeta, soli i malo deterdženta za sudove često se koristi kao prirodni sprej protiv korova. Ova kombinacija deluje tako što isušuje listove biljke i sprečava njen dalji rast, pa se korov brzo suši i nestaje. Najbolje je da se rastvor naprska direktno na listove tokom sunčanog dana, jer toplota dodatno pojačava njegovo dejstvo.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovu metodu treba koristiti pažljivo. Ako se rastvor poprska po biljkama koje želite da zadržite, i one mogu biti oštećene. Zato je najbolje nanositi ga samo na mesta gde raste isključivo korov.

Postoje i druge prirodne metode koje mogu pomoći. Jedna od njih je prekrivanje zemlje kartonom ili slojem malča. Na taj način korov ostaje bez svetlosti i vremenom prestaje da raste. Ova tehnika je posebno popularna među baštovanima koji žele da održavaju vrt bez mnogo kopanja i okopavanja.

Redovno uklanjanje mladih biljaka takođe može sprečiti da se korov u bašti ponovo pojavi. Ako se ukloni dok je još mali, mnogo je manja šansa da će se ponovo razmnožiti i zauzeti prostor među drugim biljkama.

Važno je zapamtiti da je održavanje bašte proces koji zahteva strpljenje i redovnu brigu. Kada se primene pravi trikovi i prirodne metode, korov u bašti više ne mora biti problem koji iznova uništava izgled dvorišta.

Uz malo pažnje i nekoliko jednostavnih koraka, vrt može ostati uredan, zdrav i pun biljaka koje želimo da gajimo.

