Baštovani kažu da je ovo najveća greška koju možete napraviti sa ružama u jesen

Kada pada lišće i vrt tone u tišinu, čini se da su ruže odavno završile svoju sezonu. Međutim, upravo u ovom trenutku počinje ključna faza — jesenja greška sa ružama koju mnogi ljudi prave može uništiti sledeću sezonu cvetanja.

Iskustvo stručnjaka je jasno: ne treba žuriti sa jakim orezivanjem. Ako presudite, podstaknućete biljku da pusti nove izdanke — ali ti mladi vrhovi su izuzetno krhki i lako stradaju na mrazu.

U isto vreme, ne zanemarujte zalivanje, čak i kad mislite da je biljka “na odmoru”. Stručnjaci upozoravaju da je suva zemlja u hladnim mesecima podjednako opasna kao i mraz — koreni mogu da se osuše i to se odrazi na prolećni rast i cvetanje.

Zašto je jesenja greška sa ružama toliko podmukla

1. Nemojte previše orezivati

Stručnjaci iz Agroforuma kažu da oštar, radikalan rez u jesen može nagovoriti ružu na nove izdanke — ali ti izdanci neće preživeti mraz. Bolje je sačuvati strukturu stabljika i smanjiti samo one grane koje su predugačke, kako vetar ne bi slomio biljku.

2. Zalivajte — ali mudro

Kada listovi opadnu, mnogi misle da je vreme za potpuno prestanak zalivanja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da i u jesen ruža treba vodu — naročito u suvim periodima, pre nego što tlo zamrzne.

3. Gde smestiti saksijske ruže za zimu

Ako gajite ruže u saksiji, greška koju mnogi prave je da ih tokom zime unesu u mračan i topao podrum ili garažu. Ali ruža „voli“ zimu sa dovoljno svetla i hladnim, ali fagymentes mestom — recimo svetli trem, osvetljen balkon ili hladna terasa.

4. Tolerancija i čekanje

Najvažnije je — pružite ružama mir. Ne tresite, ne sečete naglo, ne žurite sa obrezivanjem. Dajte im vreme da uspostave zimsku „pauzu“. Tako će proleće dočekati snažna, spremna da ponovo zablista.

Kako primeniti prave korake ove jeseni

Lagano skratite samo veoma dugačke izdanke, ne secite dublje nego što je neophodno.

Zalivajte u dane bez mraza, sa malim količinama vode, dovoljno da vlaga dopre do korena.

Saksijske ruže preselite na svetlo, hladnije mesto, ali pazite da ne budu izložene jakim padovima temperature.

Ne đubrite azotnim đubrivima u ovo vreme — to budi biljku, a vi ne želite nove nežne grane pred zimu.

Sakupljajte i uklanjajte opalo lišće ispod ruža — ono može skupljati štetočine ili gljivice.

Zamislite proleće: vaša ruža je prošarala grane punim, zrelim pupoljcima. Koren je bio zdravo hidriran tokom zime i nije stradao od suše. Izbojci su čvrsti, a grane stabilne — zato što ih niste previše orezali. Sve to zahvaljujući jednostavnoj, ali pametnoj jesenjoj nezi.

Izbegnite greške

Greška s ružama u jesen nije spektakularna — to je tihi proces koji se odvija polako, ali može uništiti cvetanje naredne godine. Zato budite pažljivi: izbegnite agresivni rez, nastavite zalivanje, birajte pravo mesto za saksijske ruže, i — najvažnije — pružite biljci vreme. Ako uradite sve kako treba, vaša ruža će vam se narednog proleća zahvaliti bogatim i zdravim cvetovima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com