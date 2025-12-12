Baštovanka otkrila ubedljivo najbolji trik da oterate miševe iz kuće i dvorišta, potpuno neškodljiv

Da li se borite sa najezdom miševa u svom dvorištu i domu?
Da li ste bezuspešno isprobali svaki trik u na koji ste naišli? Jedna žena nedavno je podelila svoj genijalan savet o tome kako da se rešite miševa. To čini koristeći svakodnevne predmete iz domaćinstva, prenosi The Sun.
Baštovanka Mišel Furtau rekla je da se uspešno rešila glodara koristeći samo kesice čaja i vodu.
Kako deluje trik protiv miševa?
U video snimku podeljenom na TikTok-u, žena čije je korisničko ime @michelle_furtav objasnila je svoj trik. Stavila je nekoliko kesica čaja od nane u šerpu ključale vode.
Nakon što su kesice čaja malo odstojale i malo se ohladile, Mišel je stavila jeftine plastične šolje na sto i stavila kesicu čaja u svaku šolju. Zatim je šolje postavila u različite delove svog doma, kao što su ormari ili na police.
„Preostali čaj sipajte napolje po kući“, savetovala je ona.
Odgovarajući na komentar ispod njenog videa, Mišel je objasnila da miševi mrze miris pepermint te da je u tome trik.
„To ih drži podalje i napolje od vašeg doma i funkcioniše zaista dobro. Upravo sam stavila dve kesice čaja u svoju baštu. Više ne mogu da vidim dva miša koja su bila tamo“, dodala je ona, a prenosi Jutranji.
