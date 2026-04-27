Pranje belih patika za 5 minuta bez mašine: trik od 20 dinara koji vraća sjaj i izbacuje žute fleke iz platna

Pranje belih patika u veš mašini retko završi onako kako se nadate. Platno požuti, gumeni đon ispuca, a pertle se istegnu i izgube oblik.
Pravo rešenje stoji u kuhinjskom ormariću i košta jedva dvadesetak dinara.
Za pet minuta rada vratićete im fabrički sjaj, bez agresivnih hemikalija i bez bubnja.
Zašto mašina uništava bele patike
Centrifuga lupa patike o staklo i metal, pa lepak na đonu popušta. Topla voda iznad 30 stepeni razvlači platno i otapa boje sa pertli koje onda oboje belu površinu.
Dodajte tome i prejak deterdžent koji ostavlja žućkasti film, pa dobijete patike koje izgledaju starije nego što jesu.
Trik od 20 dinara koji menja sve
Tajna je u kašičici sode bikarbone i kapi paste za zube bele boje, bez gela.
Ova kombinacija razgrađuje masnoću, podiže prljavštinu iz vlakana i neutrališe žute mrlje od znoja i prašine.
Soda košta sitno, a jedna kesica vam je dovoljna za desetak temeljnih čišćenja.
Pomešajte dve kašike sode sa kašikom paste i malo mlake vode, dok ne dobijete gustu kremu.
Nanesite je starom četkicom za zube na platno i đon, kružnim pokretima.
Ostavite da deluje pet minuta, pa obrišite vlažnom krpom.
Kako izgleda čišćenje belih patika korak po korak
- Izvadite pertle i uložak iz patike
- Mekom četkom otresite suvu prašinu i pesak
- Nanesite pastu od sode i razmažite je po celoj površini
- Sačekajte tačno pet minuta, ne duže od toga
- Obrišite čistom mikrofiber krpom natopljenom u mlaku vodu
- Uvijte patike u beli papirni ubrus dok se suše
Beli papir upija vlagu i sprečava pojavu novih žutih krugova. Ovaj korak preskače većina ljudi, a baš on čuva boju.
Da li mogu da operem bele patike bez sode bikarbone
Možete, koristite belo sirće i vodu u odnosu jedan na dva. Sirće rastvara naslage znoja i vraća sjaj platnu, dok blago dezinfikuje unutrašnjost patike. Rezultat je vidljiv posle prvog tretmana.
Greške koje upropaste beljenje platnenih patika
Najčešća greška je sušenje na direktnom suncu. UV zraci u kombinaciji sa vlagom stvaraju žute oreole oko đona koje posle teško skidate.
Druga greška je varikina, koja na pamučnom platnu radi obrnuto i daje prljavo žutu nijansu umesto bele.
Izbegavajte i sledeće poteze:
- Ne sušite patike na radijatoru, lepak puca
- Ne perite pertle zajedno sa patikama, požute jedne od drugih
- Ne koristite žute sunđere, ostavljaju trag na platnu
Kako produžiti život belim patikama
Posle svakog nošenja prebrišite đon vlažnom maramicom. Tako prljavština ne stigne da uđe u poroznu gumu.
Jednom mesečno uradite kompletno pranje belih patika ovim trikom i nikada se neće vratiti u stanje kakve su bile pre čišćenja.
Pertle perite odvojeno, u činiji sa toplom vodom i kašikom sode. Ostavite ih dvadeset minuta, pa isperite. Bele kao sneg, bez ijedne mrlje.
Koji trik za uklanjanje fleka sa patika kod vas radi bezgrešno, a koji ste probali pa se obio o glavu?
