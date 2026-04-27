Pranje belih patika za 5 minuta bez mašine: trik od 20 dinara koji vraća sjaj i izbacuje žute fleke iz platna

Pranje belih patika nikad lakše: zaboravite mašinu i jake hemikalije. Probajte ovaj trik od 20 dinara i vratite im sjaj večeras.

Pranje belih patika u veš mašini retko završi onako kako se nadate. Platno požuti, gumeni đon ispuca, a pertle se istegnu i izgube oblik.

Pravo rešenje stoji u kuhinjskom ormariću i košta jedva dvadesetak dinara.

Za pet minuta rada vratićete im fabrički sjaj, bez agresivnih hemikalija i bez bubnja.

Zašto mašina uništava bele patike

Centrifuga lupa patike o staklo i metal, pa lepak na đonu popušta. Topla voda iznad 30 stepeni razvlači platno i otapa boje sa pertli koje onda oboje belu površinu.

Dodajte tome i prejak deterdžent koji ostavlja žućkasti film, pa dobijete patike koje izgledaju starije nego što jesu.

Trik od 20 dinara koji menja sve

Tajna je u kašičici sode bikarbone i kapi paste za zube bele boje, bez gela.

Ova kombinacija razgrađuje masnoću, podiže prljavštinu iz vlakana i neutrališe žute mrlje od znoja i prašine.

Soda košta sitno, a jedna kesica vam je dovoljna za desetak temeljnih čišćenja.

Pomešajte dve kašike sode sa kašikom paste i malo mlake vode, dok ne dobijete gustu kremu.

Nanesite je starom četkicom za zube na platno i đon, kružnim pokretima.

Ostavite da deluje pet minuta, pa obrišite vlažnom krpom.

Kako izgleda čišćenje belih patika korak po korak

Izvadite pertle i uložak iz patike

Mekom četkom otresite suvu prašinu i pesak

Nanesite pastu od sode i razmažite je po celoj površini

Sačekajte tačno pet minuta, ne duže od toga

Obrišite čistom mikrofiber krpom natopljenom u mlaku vodu

Uvijte patike u beli papirni ubrus dok se suše

Beli papir upija vlagu i sprečava pojavu novih žutih krugova. Ovaj korak preskače većina ljudi, a baš on čuva boju.

Da li mogu da operem bele patike bez sode bikarbone

Možete, koristite belo sirće i vodu u odnosu jedan na dva. Sirće rastvara naslage znoja i vraća sjaj platnu, dok blago dezinfikuje unutrašnjost patike. Rezultat je vidljiv posle prvog tretmana.

Greške koje upropaste beljenje platnenih patika

Najčešća greška je sušenje na direktnom suncu. UV zraci u kombinaciji sa vlagom stvaraju žute oreole oko đona koje posle teško skidate.

Druga greška je varikina, koja na pamučnom platnu radi obrnuto i daje prljavo žutu nijansu umesto bele.

Izbegavajte i sledeće poteze:

Ne sušite patike na radijatoru, lepak puca

Ne perite pertle zajedno sa patikama, požute jedne od drugih

Ne koristite žute sunđere, ostavljaju trag na platnu

Kako produžiti život belim patikama

Posle svakog nošenja prebrišite đon vlažnom maramicom. Tako prljavština ne stigne da uđe u poroznu gumu.

Jednom mesečno uradite kompletno pranje belih patika ovim trikom i nikada se neće vratiti u stanje kakve su bile pre čišćenja.

Pertle perite odvojeno, u činiji sa toplom vodom i kašikom sode. Ostavite ih dvadeset minuta, pa isperite. Bele kao sneg, bez ijedne mrlje.

Koji trik za uklanjanje fleka sa patika kod vas radi bezgrešno, a koji ste probali pa se obio o glavu?

