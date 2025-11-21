Beli luk se neće pokvariti do sledećeg leta ako ovo uradite: Trik za koji vam je potrebna samo so

Trik koji će sačuvati beli luk do sledećeg leta, a potrebna je samo obična kuhinjska so

Mnogi se suočavaju s problemom da belu luk počne da klija ili truli već tokom zime. Međutim, prema savetima iskusnih baštovana iz Belorusije, postoji jednostavan trik koji može sačuvati beli luk svežim do sledećeg leta.

Kako izabrati beli luk za dugotrajno skladištenje

Za uspešno čuvanje, potrebno je da izaberete zdrav i suv beli luk. Češnjevi moraju biti čvrsti, bez pukotina i mrlja. Sorte sa debljom ljuskom se bolje čuvaju i duže ostaju netaknute.

Takođe, nije preporučljivo prerano skraćivati koren ili listove – oni služe kao zaštita i usporavaju isušivanje. Beli luk se može okačiti u guste pletenice ili staviti na ventilirano mesto koje nije direktno izloženo suncu.

Zašto so pomaže kod čuvanja belog luka

Ključni savet koji dolazi od stručnjaka je — posipanje belog luka solju. Preporuka je slojevito slagati glavice u posudu, svaku posipati slojem soli, pa ponovo glavice, pa opet so.

So ima dva važna efekta: prvo, apsorbuje suvišnu vlagu iz okoline i iz samih glavica, a drugo, slaže se kao barijera koja otežava razmnožavanje bakterija koje uzrokuju truljenje.

Optimalni uslovi za skladištenje belog luka

Beli luk treba čuvati u mračnom, hladnom i suvom prostoru.

Zimski beli luk najbolje opstaje na temperaturama od 0 do 4 °C,

Letnji beli luk može biti stabilno pri 16 do 20 °C.

Vlažnost prostora ne bi smela prelaziti 60 % — previsoka izaziva kondenzaciju i buđ.

Redovno proveravajte zalihe i uklanjajte oštećene ili počete glavice kako biste sprečili da se kvar proširi i sačuvali beli luk.

