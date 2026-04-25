Beli veš više nikad neće posiveti: Dovoljno je da ubacite jedan začin u mašinu i biće kao nov

Zaboravite na sivilo i žute mrlje. Samo jedan začin iz kuhinje čini čuda u mašini – veš će biti toliko beo da ćete misliti da je nov.

Beli veš vremenom postaje siv i žućkast, bez obzira na to koliko skup deterdžent koristite. Većina domaćica posegne za hlorom, a onda se čudi zašto pamuk puca i tanji se.

Postoji jeftiniji i daleko nežniji način.

Dovoljno je da dodate jedan začin iz kuhinje i veš će vam biti beo i mirišljav kao da ste ga tek otpakovali.

Zašto beli veš sivi i pored redovnog pranja

Glavni krivac nije prljavština, već tvrda voda i ostaci deterdženta. Minerali iz vode talože se na vlaknima i prave sivkasti film. Tome se pridružuju i sitna obojena vlakna iz drugog veša koja se prenose tokom centrifuge.

Greška broj jedan je preterano sipanje praška. Što više deterdženta sipate, to se više neisprane pene zadržava u tkanini.

Druga klasična greška je pranje bele odeće na previše niskim temperaturama, recimo na 30 stepeni, gde se masnoće jednostavno ne rastvaraju.

Koji začin vraća sjaj posivelom vešu

Odgovor je limunska kiselina, sitni beli prah koji svaka domaćica drži za zimnicu.

Tehnički nije začin u klasičnom smislu, ali stoji u kuhinji rame uz rame sa biberom i vegetom. Deluje kao prirodni omekšivač vode i razgrađuje naslage kamenca koje čine da bela odeća izgleda umorno.

Druga opcija je obična so.

Krupna morska so dodata u pretpranje pomaže da se rastvore tragovi znoja oko kragni i ispod pazuha, koji su čest razlog zbog kog beli pamuk požuti.

Kako tačno koristiti limunsku kiselinu u mašini

Sipajte jednu kašiku limunske kiseline direktno u bubanj, preko veša

Deterdžent stavite u predviđenu pregradu kao i obično

Birajte program na 60 stepeni za pamuk, ili 40 za osetljivije tkanine

Preskočite omekšivač, jer kiselina već radi taj posao

Ne mešajte sa hlorom, reakcija je neprijatna i opasna

Da li limunska kiselina oštećuje mašinu za veš

Ne, naprotiv. Limunska kiselina rastvara kamenac na grejaču i bubnju, pa istovremeno čisti i mašinu.

Koristite je jednom u dve nedelje, a ne pri svakom pranju.

Dodatne cake da bela odeća ostane besprekorna

Pored začina iz kuhinje, postoji par navika koje prave razliku.

Beli veš nikada ne mešajte sa šarenim, čak ni sa svetlosivim. Sortirajte ga posebno i perite u manjim količinama, da bi voda mogla da kruži između komada.

Sušenje na suncu je staromodan, ali nepobediv potez. Ultraljubičasti zraci prirodno izbeljuju pamuk i uništavaju bakterije koje izazivaju zadah.

Posivelu posteljinu možete pre pranja potopiti u toplu vodu sa dve kašike sode bikarbone i ostaviti preko noći.

Još jedan zaboravljeni trik je beli sirće. Pola šolje sirćeta u pregradi za omekšivač osvežava bele peškire i uklanja miris vlage. Ne brinite, miris sirćeta nestaje odmah po sušenju.

Kada je vreme da odustanete od pranja

Ako je posiveli veš star više od pet godina i pamuk je već istanjen, nikakav začin neće pomoći. Vlakna su se istrošila i upijaju svaku nečistoću.

U tom slučaju, novu posteljinu i košulje od starta perite ispravno, da ne ponovite istu grešku.

