Beograđanka ostavila uključenu klimu i otišla 10 dana na odmor – evo koliki račun joj je stigao

Deset dana odmora, klima stalno uključena, i onda račun koji niko ne očekuje

Od snage i režima rada, kao i od vrste kompresora zavisi koliko klima troši na sat, ali čak i u ovim vrućim danima retko ko je drži upaljenu non-stop. Ipak, jedna korisnica društvene mreže X požalila se kako je slučajno ostavila klimu da radi i otišla na letovanje, prenosi nova.rs.

Kad se vratila i shvatila šta je uradila sa strepnjom je iščekivala račun za struju, međutim – cifra se ispostavila kao iznenađenje.

Stigao račun za struju. Sa zebnjom ga otvaram, jer je ova gospođa ostavila klimu da radi svih 10 dana dok smo bili na moru. Srećom je klima inverter pa preživeo i račun. 5.300. Očekivala sam mnogo više. — Luna Lovegood (@malazlaplava) July 18, 2024

Neki su se javili da kažu da im je i inače takav račun, čak i veći, a mnogi su zaključili da je stvar u tome što je u pitanju inverter klima.

Naime, ovaj uređaj tokom procesa hlađenja uzima vazduh u zatvorenom prostoru i hladi ga, zatim provodi hladan zrak kroz isparivač i vraća ga natrag u prostoriju. Pritom, koristi manje i više snage po potrebi ili u zavisnosti od temperature ulaznog vazduha, prilagođava se i tako može da uštedi 30-50% struje u odnosu na standardni klima uređaj.

