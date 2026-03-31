Bez kapi veštačke boje: Ovo je “Galaksija“ tehnika za farbanje jaja, prosto oduševljava goste i ukućane

Bez kapi veštačke boje – ovo je „Galaksija“ tehnika za farbanje jaja, potpuno prirodno a prosto oduševljava i goste i ukućane!

Vreme je da isprobate nešto novo za Vasrks, a pritom i lepo!

U vreme priprema za Vaskrs, sve više ljudi bira prirodne metode farbanja jaja, izbegavajući veštačke boje i hemikalije. Ako želite da prosto zablistaju u neponovljivim nijansama koje podsećaju na zvezdanu noć, tu je savršen trik – kombinacija ljuski crnog luka i voska iz obične sveće.

Rezultat? Topli tonovi smeđe, zlatne i crvenkaste boje, sa suptilnim sjajem koji izgleda kao da su stigla pravo iz svemira!

Sastojci

– poželjna su bela jaja

– so

– ljuske crnog luka, počnite odmah da skupljate

– voda

– alkoholno sirće

– sveća

Skuvajte jaja, a potom u šerpicu dodajte ljuske crnog luka i prelijte vodom skoro do vrha. Zatim, kuvajte ljusku 15 minuta na jačoj vatri.

Nakon kuvanja, ostavite sa strane da odstoje poklopljena još 30 minuta.

Od jedne sveće spremite strugotinu uz pomoć oštrog nožica.

Vodu iz lukovine ocedite i u tu smesu dodajte 5 kašika alkoholnog sirćeta, a potom dodajte strugotine sveće. Promešajte, a potom poklopite kako bi se strugotina otopila.

Ukoliko je tečnost hladna, zagrejte je kako bi se lakše otopila.

Jaja u šerpicu dodajte tako što ih malo zavrtite prilikom spuštanja u vodu. Poklopite i ostavite da prenoći.

Izvadite jaja i kada se osuše, premažite ih uljem.

(sd.rs)

