Zašto iskusne domaćice stave šaku bibera u veš mašinu: Trik koji rešava najveći problem sa odećom

Biber u veš mašinu vraća sjaj crnoj odeći već posle prvog pranja. Probajte trik ove nedelje i uporedite rezultat sami.

Biber u veš mašinu zvuči kao šala, ali iskusne domaćice ovaj trik koriste decenijama. Razlog je jednostavan: šaka crnog bibera u zrnu rešava problem koji svaki deterdžent samo prikriva.

Tamna odeća posle pranja gubi intenzitet boje, a posle desetog ciklusa crna majica izgleda sivo. Trik o kome se priča po komšiluku menja upravo to.

Saznajte kako tačno biber čuva boju tkanine

Kada stavite biber u veš mašinu deluje kao prirodno sredstvo za fiksiranje boje. Tokom pranja, čestice deterdženta i tvrda voda postepeno ispiraju pigment iz vlakana. Biber sadrži jedinjenja koja u toploj vodi pomažu da boja ostane tamo gde joj je mesto, na tkanini.

Nije magija, nego stara hemija iz bakine kuhinje. Najvažnije, koristi se isključivo crni biber u zrnu, nikako mleveni. Mleveni biber pravi mrlje, zapušava odvod i ostaje u naborima tkanine. Zrna se posle pranja jednostavno isperu kroz odvodnu cev i nestaju.

Odredite tačnu meru začina za jedno pranje

Jedna do dve supene kašike po jednom punom ciklusu pranja. To je dovoljno za standardni bubanj od šest do osam kilograma veša. Zrna se sipaju direktno u bubanj, preko odeće, pre nego što se mašina uključi.

Izaberite odeću koja najviše dobija ovim trikom

Crne farmerke, tamne majice, sportska odela i posteljina jakih boja. Sve što redovno perete i što pomalo bledi nakon nekoliko meseci nošenja. Pamuk reaguje najbolje, dok sintetika daje slabiji efekat. Vunene tkanine i svilu ostavite po strani, za njih važe drugačija pravila.

Podesite temperaturu i program za najbolji rezultat

Trik radi na temperaturama između trideset i četrdeset stepeni. Hladna voda ne otvara vlakna dovoljno, a previše topla razgrađuje boju brže nego što biber stigne da je sačuva.

Program za obojeni veš ili pamuk je idealan izbor, bez dodatnog izbeljivača i bez omekšivača u prvom pranju.

Da li biber može oštetiti mašinu?

Ne, pod uslovom da se koriste isključivo zrna. Filter mašine je napravljen da zadrži dugmad, novčiće i ukosnice, pa će zrno bibera proći bez problema.

Jednom mesečno proverite filter, kao što bi i inače trebalo uraditi. Problem nastaje samo ako neko zameni zrna mlevenim biberom, što treba izbeći po svaku cenu.

Izbegnite grešku koju većina pravi prvi put

Sipaju biber u fioku za deterdžent. To je pogrešno. Fioka ima uske kanale i biber tu ne može da odigra svoju ulogu, jer ne dolazi u direktan kontakt sa odećom dovoljno dugo. Zrna idu pravo u bubanj, slobodno između komada veša. Tek tada se oslobađaju u toploj vodi i deluju na pigment.

Druga česta greška je preterivanje. Pola šolje bibera neće dati bolji rezultat, samo će vam isprljati zaptivku na vratima mašine. Manje je više, posebno kod ovog trika.

Isprobajte ovaj test na staroj odeći

Uzmite najstariju crnu majicu koja vam je izbledela do sive. Operite je sa kašikom crnog bibera u zrnu, na trideset stepeni, bez omekšivača. Uporedite je sa drugom majicom istog porekla koju ste prali standardno. Razlika se vidi golim okom posle prvog ciklusa, a posle trećeg pranja stare farmerke izgledaju kao da ste ih juče kupili.

Da li biber ostavlja miris na odeći

Ne ostavlja. Zrna bibera ne otpuštaju ulja u količini koja bi prešla na tkaninu tokom kratkog ciklusa pranja. Veš miriše na deterdžent, ne na začin.

Može li se koristiti za belu odeću

Može, ali nema smisla. Beli veš se pere na visokim temperaturama i sa izbeljivačem, gde biber gubi efekat. Trik je napravljen za očuvanje boje, ne za beljenje.

Koliko često ponavljati pranje sa biberom

Svako drugo ili treće pranje tamnog veša je sasvim dovoljno. Češće od toga ne donosi dodatnu korist, a samo se troši začin koji je u kuhinji potreban za druge stvari.

A vi, da li ste već probali neki neobičan trik za pranje veša koji vas je iznenadio rezultatom? Napišite u komentarima svoja iskustva, jer se među starim savetima često kriju najbolja rešenja.

